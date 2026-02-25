https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/kubali-uzman-londra-ve-parisin-ukraynaya-nukleer-silah-plani-moskovanin-kirmizi-cizgisini-ihlal-1103808292.html
Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor
Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor
Kübalı uzman Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırma planlarının Rusya’nın önceden ilan ettiği kırmızı... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah verme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Pacheco, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik sürekli provokasyonlar ve barış girişimlerini baltalama yoluyla Ukrayna’daki çatışmayı sürdürme ve hatta derinleştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti:Pacheco, Moskova’nın çatışma başlamadan önce ilan ettiği kırmızı çizgilerden birinin, Ukrayna topraklarında hiçbir tür saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmaması olduğuna dikkat çekti.Avrupa ülkelerinin savaşçı siyasi söyleminin çatışmayı derinleştirmeye ve Rusya’yı kışkırtmaya dönük olduğunu vurgulayan Pacheco, bunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi:Pacheco, SVR’nin son açıklamasının da gösterdiği üzere Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin ciddi bir çıkmazda olduğunu savundu:
Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor
Kübalı uzman Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırma planlarının Rusya’nın önceden ilan ettiği kırmızı çizgiyi aştığını, Avrupa’nın kışkırtıcı söylem ve eylemlerinin çatışmayı tırmandırarak nükleer krize kadar gidebilecek tehlikeli bir çıkmaza sürüklediğini belirtti.
Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah verme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Pacheco, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik sürekli provokasyonlar ve barış girişimlerini baltalama yoluyla Ukrayna’daki çatışmayı sürdürme ve hatta derinleştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti:
Bütün bunların, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı sürekli provokasyonlar yaparak ve barış anlaşmalarını sabote ederek çatışmayı sürdürme ve hatta tırmandırma yönündeki çabalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kabul etmeliyiz.
Pacheco, Moskova’nın çatışma başlamadan önce ilan ettiği kırmızı çizgilerden birinin, Ukrayna topraklarında hiçbir tür saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmaması olduğuna dikkat çekti.
Şu anda, Rusya’nın daha çatışma başlamadan önce belirlediği kırmızı çizgilerden birinin ihlali söz konusu. Bu çizgi, Ukrayna topraklarında her türlü saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmamasını öngörüyor. Bu ihlal, çatışmanın ortaya çıkmasına ve tırmanmasına yol açtı.
Avrupa ülkelerinin savaşçı siyasi söyleminin çatışmayı derinleştirmeye ve Rusya’yı kışkırtmaya dönük olduğunu vurgulayan Pacheco, bunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Kiev arasındaki çatışma ile Avrupa ile olası bir karşı karşıya geliş arasındaki farklara dikkat çekti. İlki, yakın coğrafyayla ve somut, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili; ikincisi ise çok daha kısa sürede sonuçlanacak bir hesaplaşma olur ve Avrasya ülkesi buna hazırdır.
Pacheco, SVR’nin son açıklamasının da gösterdiği üzere Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin ciddi bir çıkmazda olduğunu savundu:
Ukrayna ve AB, çatışmanın Rusya’nın lehine çözülmesinin kendileri için tamamen yıkıcı olacağını biliyor. Bu yüzden, nükleer bir krize yol açabilecek seçenekler de dahil olmak üzere her türlü alternatifi arıyorlar.