Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor

Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor

25.02.2026

Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah verme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Pacheco, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik sürekli provokasyonlar ve barış girişimlerini baltalama yoluyla Ukrayna’daki çatışmayı sürdürme ve hatta derinleştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti:Pacheco, Moskova’nın çatışma başlamadan önce ilan ettiği kırmızı çizgilerden birinin, Ukrayna topraklarında hiçbir tür saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmaması olduğuna dikkat çekti.Avrupa ülkelerinin savaşçı siyasi söyleminin çatışmayı derinleştirmeye ve Rusya’yı kışkırtmaya dönük olduğunu vurgulayan Pacheco, bunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi:Pacheco, SVR’nin son açıklamasının da gösterdiği üzere Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin ciddi bir çıkmazda olduğunu savundu:

