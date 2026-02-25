Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/kubali-uzman-londra-ve-parisin-ukraynaya-nukleer-silah-plani-moskovanin-kirmizi-cizgisini-ihlal-1103808292.html
Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor
Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor
Sputnik Türkiye
Kübalı uzman Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırma planlarının Rusya’nın önceden ilan ettiği kırmızı... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T18:36+0300
2026-02-25T18:36+0300
dünya
fransa
i̇ngiltere
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
ukrayna
rusya
moskova
ab
nükleer silah
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101556/62/1015566258_0:60:1151:707_1920x0_80_0_0_3014d940fa24441d53ce6508736435dd.jpg
Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah verme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.Pacheco, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik sürekli provokasyonlar ve barış girişimlerini baltalama yoluyla Ukrayna’daki çatışmayı sürdürme ve hatta derinleştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti:Pacheco, Moskova’nın çatışma başlamadan önce ilan ettiği kırmızı çizgilerden birinin, Ukrayna topraklarında hiçbir tür saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmaması olduğuna dikkat çekti.Avrupa ülkelerinin savaşçı siyasi söyleminin çatışmayı derinleştirmeye ve Rusya’yı kışkırtmaya dönük olduğunu vurgulayan Pacheco, bunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi:Pacheco, SVR’nin son açıklamasının da gösterdiği üzere Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin ciddi bir çıkmazda olduğunu savundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/arjantinli-uzman-ingiltere-ve-fransanin-ukraynaya-nukleer-silah-plani-cilginlik-1103805712.html
fransa
i̇ngiltere
ukrayna
rusya
moskova
kiev
paris
londra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101556/62/1015566258_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_3edc251b6e492905313efc7d7410ebb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, i̇ngiltere, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, rusya, moskova, ab, nükleer silah, kiev, paris, londra
fransa, i̇ngiltere, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ukrayna, rusya, moskova, ab, nükleer silah, kiev, paris, londra

Kübalı uzman: Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah planı Moskova’nın ‘kırmızı çizgisini’ ihlal ediyor

18:36 25.02.2026
© AFP 2023Nükleer silah
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AFP 2023
Abone ol
Kübalı uzman Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırma planlarının Rusya’nın önceden ilan ettiği kırmızı çizgiyi aştığını, Avrupa’nın kışkırtıcı söylem ve eylemlerinin çatışmayı tırmandırarak nükleer krize kadar gidebilecek tehlikeli bir çıkmaza sürüklediğini belirtti.
Küba’daki Raul Roa Garcia Uluslararası İlişkiler Yüksek Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Yosmany Fernandez Pacheco, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah verme planlarına ilişkin açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Pacheco, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya yönelik sürekli provokasyonlar ve barış girişimlerini baltalama yoluyla Ukrayna’daki çatışmayı sürdürme ve hatta derinleştirme gayreti içinde olduklarını ifade etti:
Bütün bunların, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı sürekli provokasyonlar yaparak ve barış anlaşmalarını sabote ederek çatışmayı sürdürme ve hatta tırmandırma yönündeki çabalarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu kabul etmeliyiz.
Pacheco, Moskova’nın çatışma başlamadan önce ilan ettiği kırmızı çizgilerden birinin, Ukrayna topraklarında hiçbir tür saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmaması olduğuna dikkat çekti.
Şu anda, Rusya’nın daha çatışma başlamadan önce belirlediği kırmızı çizgilerden birinin ihlali söz konusu. Bu çizgi, Ukrayna topraklarında her türlü saldırı amaçlı nükleer silahın konuşlandırılmamasını öngörüyor. Bu ihlal, çatışmanın ortaya çıkmasına ve tırmanmasına yol açtı.
Avrupa ülkelerinin savaşçı siyasi söyleminin çatışmayı derinleştirmeye ve Rusya’yı kışkırtmaya dönük olduğunu vurgulayan Pacheco, bunun son derece tehlikeli olduğunun altını çizdi:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ile Kiev arasındaki çatışma ile Avrupa ile olası bir karşı karşıya geliş arasındaki farklara dikkat çekti. İlki, yakın coğrafyayla ve somut, çözüm bekleyen sorunlarla ilgili; ikincisi ise çok daha kısa sürede sonuçlanacak bir hesaplaşma olur ve Avrasya ülkesi buna hazırdır.
Pacheco, SVR’nin son açıklamasının da gösterdiği üzere Ukrayna ve Avrupa Birliği’nin ciddi bir çıkmazda olduğunu savundu:
Ukrayna ve AB, çatışmanın Rusya’nın lehine çözülmesinin kendileri için tamamen yıkıcı olacağını biliyor. Bu yüzden, nükleer bir krize yol açabilecek seçenekler de dahil olmak üzere her türlü alternatifi arıyorlar.
Nükleer silah - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
DÜNYA
Arjantinli uzman: İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah planı ‘çılgınlık’
17:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала