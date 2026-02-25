https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/arjantinli-uzman-ingiltere-ve-fransanin-ukraynaya-nukleer-silah-plani-cilginlik-1103805712.html
Arjantinli uzman: İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah planı 'çılgınlık'
Arjantinli uzman: İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah planı ‘çılgınlık’
25.02.2026
Arjantinli uluslararası analist Cristian Riom, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Londra ve Paris'in Ukrayna'ya nükleer silah konuşlandırma planlarına ilişkin açıklamalarını Sputnik'e değerlendirdi.Riom, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah yerleştirme planlarının yalnızca Ukrayna ve Rusya'yı ya da bölgeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.Analist, Avrupa'daki kimi çevrelerin ve ABD'de silah sanayiiyle bağlantılı elit kesimin çatışmanın sürmesinden yana olduğuna dikkat çekti:
Arjantinli uzman: İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah planı ‘çılgınlık’
Arjantinli uluslararası ilişkiler analisti Cristian Riom, Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırma planlarının barış umutlarını yok ettiğini, olası bir nükleer saldırıya Rusya’nın benzer şekilde karşılık verme hakkı doğuracağını ve bunun dünya çapında insani felakete yol açabileceğini söyledi.
Arjantinli uluslararası analist Cristian Riom, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Londra ve Paris’in Ukrayna’ya nükleer silah konuşlandırma planlarına ilişkin açıklamalarını Sputnik’e değerlendirdi.
Riom, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah yerleştirme planlarının yalnızca Ukrayna ve Rusya’yı ya da bölgeyi değil, tüm dünyayı ilgilendiren sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
Bu planların barış umutlarını yok ettiğini ve küresel ölçekte bir tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Eğer Rusya küçük çaplı dahi olsa nükleer silahla saldırıya uğrarsa, benzer türde silahlarla kendini savunma hakkına sahip olur. Bu da tüm dünyada insani bir felakete yol açar.
Bu planlar bana göre bir çılgınlık, ancak geçmişte de görülen ve çoğunlukla İngiliz istihbaratının arkasında olduğu düşünülen terör eylemlerinde ortaya çıkan eski yaklaşımla uyumlu.
Analist, Avrupa’daki kimi çevrelerin ve ABD’de silah sanayiiyle bağlantılı elit kesimin çatışmanın sürmesinden yana olduğuna dikkat çekti:
Görünüşe göre Avrupa elitinin bir bölümü ve eminim ki, ABD’de silah endüstrisiyle ilişkili elitler de bu çatışmanın sona ermesinden ziyade devam etmesi ve tırmanmasıyla ilgileniyor.