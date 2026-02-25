https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/koy-pazarindan-alinan-pazi-zehirli-ot-cikti-belirtileri-siraladi-1103788978.html
Köy pazarından alınan pazı zehirli ot çıktı: Belirtileri sıraladı
Köy pazarından alınan pazı zehirli ot çıktı: Belirtileri sıraladı
Mersin'de doktor Ayşegül İşlek Yüksel, köy pazarından pazı sandığı otu aldı; evde yıkayınca elinde kaşıntı başladı. Pazının, yılan yastığı olarak bilinen... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Mersin'de ikamet eden doktor Ayşegül İşlek Yüksel, köy pazarından pazı olarak aldığı bir otu evde yıkarken şüphelendi. Yaprakların görünümünün pazıya benzememesi üzerine satıcıya defalarca “Bu pazı mı?” diye sordu. Satıcı, “Taze olduğu için sapları beyaz” yanıtını verdi. İddialara göre, yıkama sırasında Yüksel’in ellerinde kaşıntı başladı; aynı otla hazırlanan yemeği tadan eşi ise ağız yanması, uyuşma ve küçük dilinde ödem yaşadı.Pazı değil, tırşik otuSabah'ın haberine göre, Yüksel’in şüpheleri üzerine alınan otun kimliği araştırıldığında, pazı olmadığı; halk arasında “yılan yastığı” olarak bilinen zehirlenmeye yol açan tırşik otu olduğu belirlendi. Yüksel, yaşananları anlatarak karbondatlı su ve soda ile müdahale ederek durumun daha kötüye gitmesini engellediklerini söyledi.Yüksel, "İyi ki önce çocuklar yememişti. Hemen kocama karbonatlı su verdim, soda içirdim, alerjik reaksiyonla kurtardık. Bilmediğimiz, emin olmadığımız otu yemeyelim" dedi.Halk arasında "yılan yastığı" olarak da bilinen bu bitki, çiğ ya da yanlış hazırlanmış halde tüketildiğinde ağız ve boğazda yanma, şişlik ve zehirlenmelere yol açabiliyor.
