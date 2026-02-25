https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/katarli-uzman-olasi-bir-iran-savasi-abdnin-degil-netanyahu-ve-fasist-sag-kanadin-savasi-olur-1103805177.html
Katarli uzman: Olası bir İran savaşı ABD’nin değil, Netanyahu ve 'faşist sağ kanadın' savaşı olur
Katarli siyaset bilimci Ali el-Hayl, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran ile ABD arasındaki artan askeri gerilimin ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını belirterek, olası bir savaşın asıl olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve “faşist sağ kanadın” savaşı olacağını söyledi.Amerikalı vergi mükelleflerinin bu politikalara tepki gösterdiğini belirten El-Hayl, insanların vergilerinin savaşlar için neden kullanıldığını sorguladığını vurguladı.Bölgedeki Amerikan askeri varlığının ve gücünün artırılmasının Tahran üzerinde baskı kurma ya da İran’a karşı savaş başlatma amacı taşiyabileceğini belirten uzman, bu askeri yığınakla ilgili başka ihtimallerin de gündemde olduğuna dikkat çekti.
Katarli siyaset bilimci Ali el-Hayl, İran ile ABD arasındaki gerilimin arkasında Washington’un çıkarlarından çok İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve “faşist sağ kanadın” baskısının bulunduğunu, Amerikan kamuoyunun ise bu savaşa ve savaş için harcanan paralara karşı çıktığını ifade etti.
Katarli siyaset bilimci Ali el-Hayl, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran ile ABD arasındaki artan askeri gerilimin ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını belirterek, olası bir savaşın asıl olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve “faşist sağ kanadın” savaşı olacağını söyledi.
Beklenen savaş Amerika’nın çıkarlarına hizmet etmiyor; bu, Binyamin Netanyahu’nun, İsrail’in ve ‘faşist sağ kanadın’ başlattığı bir savaş olur.
Amerikalı vergi mükelleflerinin bu politikalara tepki gösterdiğini belirten El-Hayl, insanların vergilerinin savaşlar için neden kullanıldığını sorguladığını vurguladı.
ABD’de halk protesto ediyor ve buna karşı çıkıyor. İnsanlar, paralarının ve vergilerinin, ihtiyaç duymadıkları savaşlar için neden kullanıldığını sorguluyor. Netanyahu, aralık ayından bu yana ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a saldırı düzenlemesi için baskı yapıyor. İsrail Başbakanı, Maskat ve Cenevre’de yapılan görüşmelerden de memnun değil ve bu diyalog girişimlerini onaylamıyor.
Bölgedeki Amerikan askeri varlığının ve gücünün artırılmasının Tahran üzerinde baskı kurma ya da İran’a karşı savaş başlatma amacı taşiyabileceğini belirten uzman, bu askeri yığınakla ilgili başka ihtimallerin de gündemde olduğuna dikkat çekti.
Bu güç gösterisinin, özellikle de mevcut yönetimin başta Epstein dosyasına ilişkin bilgi sızıntıları olmak üzere çeşitli sorunlar nedeniyle karşılaştığı iç baskıyı hafifletmek, yani dikkatleri içerden dışarıya çekmek için kullanıldığı yönünde değerlendirmeler de var.