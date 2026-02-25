https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/katarli-uzman-olasi-bir-iran-savasi-abdnin-degil-netanyahu-ve-fasist-sag-kanadin-savasi-olur-1103805177.html

Katarli uzman: Olası bir İran savaşı ABD’nin değil, Netanyahu ve 'faşist sağ kanadın' savaşı olur

Katarli uzman: Olası bir İran savaşı ABD’nin değil, Netanyahu ve 'faşist sağ kanadın' savaşı olur

Sputnik Türkiye

Katarli siyaset bilimci Ali el-Hayl, İran ile ABD arasındaki gerilimin arkasında Washington’un çıkarlarından çok İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve “faşist... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T17:13+0300

2026-02-25T17:13+0300

2026-02-25T17:13+0300

dünya

abd

i̇ran

i̇srail

ortadoğu

donald trump

benyamin netanyahu

maskat

cenevre

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103202025_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c6d37e936c152337d8938780e75ef6d9.jpg

Katarli siyaset bilimci Ali el-Hayl, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, İran ile ABD arasındaki artan askeri gerilimin ABD’nin ulusal çıkarlarına uygun olmadığını belirterek, olası bir savaşın asıl olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve “faşist sağ kanadın” savaşı olacağını söyledi.Amerikalı vergi mükelleflerinin bu politikalara tepki gösterdiğini belirten El-Hayl, insanların vergilerinin savaşlar için neden kullanıldığını sorguladığını vurguladı.Bölgedeki Amerikan askeri varlığının ve gücünün artırılmasının Tahran üzerinde baskı kurma ya da İran’a karşı savaş başlatma amacı taşiyabileceğini belirten uzman, bu askeri yığınakla ilgili başka ihtimallerin de gündemde olduğuna dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/iranli-uzman-abd-dogu-asya-ve-ortadoguyu-nufuzunu-genisletmek-ve-stratejik-rekabeti-artirmak-icin-1103803295.html

abd

i̇ran

i̇srail

maskat

cenevre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, i̇srail, ortadoğu, donald trump, benyamin netanyahu, maskat, cenevre