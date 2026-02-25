Türkiye
GÖRÜŞ
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/iranli-uzman-abd-dogu-asya-ve-ortadoguyu-nufuzunu-genisletmek-ve-stratejik-rekabeti-artirmak-icin-1103803295.html
İranlı uzman: ABD, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu nüfuzunu genişletmek ve stratejik rekabeti artırmak için kullanıyor
İranlı uzman: ABD, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu nüfuzunu genişletmek ve stratejik rekabeti artırmak için kullanıyor
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Vahedi, ABD'nin kendisini Monroe Doktrini ile sınırlamadığını, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu etkisini ve stratejik rekabetini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T16:05+0300
2026-02-25T16:05+0300
görüş
ortadoğu
abd
i̇ran
abd
i̇srail
çin
tel aviv
fransa
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mohammad Hossein Vahedi, Sputnik’e demecinde İran etrafında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.“İsrail, İran ile 12 günlük savaşın ardından yeni bir askeri çatışmaya girmek istiyor, ancak İran'ın füze potansiyelini göz önüne alarak İslam Cumhuriyeti'ne tek başına karşı koyamayacağının farkında” diyen Vahedi, sözlerini şöyle sürdürdü:Vahedi, bölgede Amerikan askeri teçhizatının kapsamlı bir biçimde konuşlandırılmasının, Washington'un İran'la doğrudan çatışmaya girme konusundaki ciddi niyetini ve Çin'den Ortadoğu'ya doğru stratejik kaymayı gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/erbil-hava-ussunde-hareketlilik-abd-iran-gerilimi-tirmanirken-batili-askerler-yer-degistiriyor-1103767313.html
i̇ran
abd
i̇srail
çin
tel aviv
fransa
i̇ngiltere
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_096cfca59a8c5021aee3e66eeb924552.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ortadoğu, abd, i̇ran, abd, i̇srail, çin, tel aviv, fransa, i̇ngiltere, ukrayna, kiev, rusya
ortadoğu, abd, i̇ran, abd, i̇srail, çin, tel aviv, fransa, i̇ngiltere, ukrayna, kiev, rusya

İranlı uzman: ABD, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu nüfuzunu genişletmek ve stratejik rekabeti artırmak için kullanıyor

16:05 25.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturABD-İran
ABD-İran - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Vahedi, ABD'nin kendisini Monroe Doktrini ile sınırlamadığını, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu etkisini ve stratejik rekabetini genişletmek için kullandığını vurguladı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mohammad Hossein Vahedi, Sputnik’e demecinde İran etrafında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.
“İsrail, İran ile 12 günlük savaşın ardından yeni bir askeri çatışmaya girmek istiyor, ancak İran'ın füze potansiyelini göz önüne alarak İslam Cumhuriyeti'ne tek başına karşı koyamayacağının farkında” diyen Vahedi, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tel Aviv, ABD desteği olmadığı takdirde bağımsız hareket edeceğini belirtti, ‘Epstein Davasının’ abartılması ise, ABD’li yetkilileri üzerinde İran'a yönelik bir saldırıyı kolaylaştırmak için uygulanan bir tür siyasi baskı biçimidir. İsrail bu konuda yalnız değil, Ukrayna İran'a karşı askeri harekat talep ediyor, Fransa ve İngiltere ise Kiev'i modern silahlarla donatarak Rusya'nın dikkatini İran ve bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Vahedi, bölgede Amerikan askeri teçhizatının kapsamlı bir biçimde konuşlandırılmasının, Washington'un İran'la doğrudan çatışmaya girme konusundaki ciddi niyetini ve Çin'den Ortadoğu'ya doğru stratejik kaymayı gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

Tarih tekerrür ediyor ve bizi yeni bir Sykes-Picot Anlaşması bekliyor, ancak (anlaşma) bu kez Ortadoğu ile sınırlı kalmayacak. Dünya güçleri çeşitli bölgelerdeki etkilerini güçlendirmeye çalışıyor ve birçok uzmanın analizinin aksine, Amerika kendisini Monroe Doktrini ile sınırlamıyor, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu etkisini ve stratejik rekabetini genişletmek için kullanıyor.

Alman ordusu Kuzey Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor
Dün, 16:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала