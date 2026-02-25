https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/iranli-uzman-abd-dogu-asya-ve-ortadoguyu-nufuzunu-genisletmek-ve-stratejik-rekabeti-artirmak-icin-1103803295.html
İranlı uzman: ABD, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu nüfuzunu genişletmek ve stratejik rekabeti artırmak için kullanıyor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mohammad Hossein Vahedi, Sputnik’e demecinde İran etrafında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.“İsrail, İran ile 12 günlük savaşın ardından yeni bir askeri çatışmaya girmek istiyor, ancak İran'ın füze potansiyelini göz önüne alarak İslam Cumhuriyeti'ne tek başına karşı koyamayacağının farkında” diyen Vahedi, sözlerini şöyle sürdürdü:Vahedi, bölgede Amerikan askeri teçhizatının kapsamlı bir biçimde konuşlandırılmasının, Washington'un İran'la doğrudan çatışmaya girme konusundaki ciddi niyetini ve Çin'den Ortadoğu'ya doğru stratejik kaymayı gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mohammad Hossein Vahedi, Sputnik’e demecinde İran etrafında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.
“İsrail, İran ile 12 günlük savaşın ardından yeni bir askeri çatışmaya girmek istiyor, ancak İran'ın füze potansiyelini göz önüne alarak İslam Cumhuriyeti'ne tek başına karşı koyamayacağının farkında” diyen Vahedi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Tel Aviv, ABD desteği olmadığı takdirde bağımsız hareket edeceğini belirtti, ‘Epstein Davasının’ abartılması ise, ABD’li yetkilileri üzerinde İran'a yönelik bir saldırıyı kolaylaştırmak için uygulanan bir tür siyasi baskı biçimidir. İsrail bu konuda yalnız değil, Ukrayna İran'a karşı askeri harekat talep ediyor, Fransa ve İngiltere ise Kiev'i modern silahlarla donatarak Rusya'nın dikkatini İran ve bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.
Vahedi, bölgede Amerikan askeri teçhizatının kapsamlı bir biçimde konuşlandırılmasının, Washington'un İran'la doğrudan çatışmaya girme konusundaki ciddi niyetini ve Çin'den Ortadoğu'ya doğru stratejik kaymayı gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
Tarih tekerrür ediyor ve bizi yeni bir Sykes-Picot Anlaşması bekliyor, ancak (anlaşma) bu kez Ortadoğu ile sınırlı kalmayacak. Dünya güçleri çeşitli bölgelerdeki etkilerini güçlendirmeye çalışıyor ve birçok uzmanın analizinin aksine, Amerika kendisini Monroe Doktrini ile sınırlamıyor, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu etkisini ve stratejik rekabetini genişletmek için kullanıyor.