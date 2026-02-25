https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/iranli-uzman-abd-dogu-asya-ve-ortadoguyu-nufuzunu-genisletmek-ve-stratejik-rekabeti-artirmak-icin-1103803295.html

İranlı uzman: ABD, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu nüfuzunu genişletmek ve stratejik rekabeti artırmak için kullanıyor

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Vahedi, ABD'nin kendisini Monroe Doktrini ile sınırlamadığını, Doğu Asya ve Ortadoğu'yu etkisini ve stratejik rekabetini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Mohammad Hossein Vahedi, Sputnik’e demecinde İran etrafında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.“İsrail, İran ile 12 günlük savaşın ardından yeni bir askeri çatışmaya girmek istiyor, ancak İran'ın füze potansiyelini göz önüne alarak İslam Cumhuriyeti'ne tek başına karşı koyamayacağının farkında” diyen Vahedi, sözlerini şöyle sürdürdü:Vahedi, bölgede Amerikan askeri teçhizatının kapsamlı bir biçimde konuşlandırılmasının, Washington'un İran'la doğrudan çatışmaya girme konusundaki ciddi niyetini ve Çin'den Ortadoğu'ya doğru stratejik kaymayı gösterdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

