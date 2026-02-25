https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/karanlikta-suyu-fark-edemedi-3-gun-boyunca-tirinda-mahsur-kaldi-1103804423.html
Karanlıkta suyu fark edemedi, 3 gün boyunca TIR’ında mahsur kaldı
Karanlıkta suyu fark edemedi, 3 gün boyunca TIR’ında mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Edirne'de Tunca Nehri'nin taşkını sonucu Avarız köyü yolunda suyla çevrilen TIR'ında pazartesi gününden beri mahsur kalan Bulgar sürücü Asen Atanasov, Edirne... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T16:44+0300
2026-02-25T16:44+0300
2026-02-25T16:44+0300
türki̇ye
edirne
sel
sürücü
tunca nehri
edirne belediyesi
tir
bulgaristan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103804266_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10737a1f46ac94bb2680b1d217e6b414.jpg
Edirne’de taşkın nedeniyle suyla kaplanan Avarız köyü yolunda, Bulgaristan uyruklu Asen Atanasov’un kullandığı TIR, Tunca Nehri’nin taşkını sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç, taşkın sularının ortasında kalarak sürücüyü saatlerce mahsur bıraktı; olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi.Sürücünün arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı bildirim üzerine Edirne Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, bölgede yaptıkları dron destekli arazi taramasında suyla çevrili TIR’ın yerini tespit etti ve kurtarma planı uygulandı. Taşkın sularının ortasında mahsur kalan sürücü güvenli şekilde araçtan alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.'Birden bire çok fazla su geldi'Mahsur kalan sürücü Asen Atanasov, kurtarma ekiplerine Türkçe teşekkür etti; pazartesi gününden bu yana tırda beklediğini, yiyecek ve suyunun bitmesi üzerine yardım istediğini aktardı. Atanasov, olayı anlatırken şunları söyledi: "Karanlıkta ilerlerken araç birden durdu. Birden bire çok fazla su geldi."Olay sonrası Avarız köyü ve çevresinde bazı köy yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, Tunca Nehri ve bölgedeki diğer akarsularda debi düşüşü olduğunu bildirirken, taşkın kaynaklı risklerin tamamen ortadan kalkmadığı uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tum-bolgelerde-yagmur-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-kuzey-ve-guneyde-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-1103781349.html
türki̇ye
edirne
tunca nehri
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103804266_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3ac8aebaaa9b61c2d4bc3728dd3e17c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
edirne, sel, sürücü, tunca nehri, edirne belediyesi, tir, bulgaristan
edirne, sel, sürücü, tunca nehri, edirne belediyesi, tir, bulgaristan
Karanlıkta suyu fark edemedi, 3 gün boyunca TIR’ında mahsur kaldı
Edirne'de Tunca Nehri'nin taşkını sonucu Avarız köyü yolunda suyla çevrilen TIR'ında pazartesi gününden beri mahsur kalan Bulgar sürücü Asen Atanasov, Edirne Belediyesi itfaiye ekiplerinin dron destekli çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Edirne’de taşkın nedeniyle suyla kaplanan Avarız köyü yolunda, Bulgaristan uyruklu Asen Atanasov’un kullandığı TIR, Tunca Nehri’nin taşkını sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Araç, taşkın sularının ortasında kalarak sürücüyü saatlerce mahsur bıraktı; olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi.
Sürücünün arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı bildirim üzerine Edirne Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, bölgede yaptıkları dron destekli arazi taramasında suyla çevrili TIR’ın yerini tespit etti ve kurtarma planı uygulandı. Taşkın sularının ortasında mahsur kalan sürücü güvenli şekilde araçtan alınarak sağlık kontrolünden geçirildi.
'Birden bire çok fazla su geldi'
Mahsur kalan sürücü Asen Atanasov, kurtarma ekiplerine Türkçe teşekkür etti; pazartesi gününden bu yana tırda beklediğini, yiyecek ve suyunun bitmesi üzerine yardım istediğini aktardı. Atanasov, olayı anlatırken şunları söyledi: "Karanlıkta ilerlerken araç birden durdu. Birden bire çok fazla su geldi."
Olay sonrası Avarız köyü ve çevresinde bazı köy yollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yetkililer, Tunca Nehri ve bölgedeki diğer akarsularda debi düşüşü olduğunu bildirirken, taşkın kaynaklı risklerin tamamen ortadan kalkmadığı uyarısında bulundu.