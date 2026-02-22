Meksika'da uyuşturucu karteli lideri El Mencho öldürüldü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260222/meksikada-uyusturucu-karteli-lideri-el-mencho-olduruldu-1103704610.html

Meksika'nın en büyük kartellerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho düzenlenen askeri operasyonda öldürüldü. Kartel üyeleri birçok kentte... 22.02.2026, Sputnik Türkiye

Meksika'da federal güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürüldü.Meksika basınının verdiği bilgiye göre Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında CJNG'ye yönelik bir askeri operasyon düzenlendi. Yaşanan çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirildi.El Mencho'nun öldürülmesi eyalette büyük bir şiddet dalgasını tetikledi. Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşandı.Medya ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Jalisco, Michoacan, Colima, Nayarit, Aguascalientes ve Tamaulipas eyaletlerinde ateşe verilmiş araçlar ve yükselen dumanlar görüldü.Kırmızı alarm devreye sokulduJalisco eyalet yönetimi halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya aldı ve halkın güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle kırmızı alarm uygulamasını devreye soktu.Jalisco'ya bağlı Puerto Vallarta’dan gelen görüntülerde yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı, otobüs terminallerinde silah sesleri ve patlamalar nedeniyle panik ve korku yaşandığı görülüyor.

