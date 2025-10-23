https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/turkiye-dahil-15-ulkeden-israilin-bati-seria-tasarisina-kinama-1100428309.html

Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail’in Batı Şeria tasarısına kınama

Türkiye'nin aralarında olduğu 15 ülke, Batı Şeria'da 'İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarını onaylamasını kınadı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin aralarında olduğu 15 ülke, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Batı Şeria'da ‘İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarını onaylamasını ‘en güçlü şekilde’ kınadı.Batı Şeria'daki Filistin topraklarından alınan Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarı, dün İsrail Meclisinde yapılan ön oylamada kabul edilmişti.Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Arap Birliği ve İİT'nin yaptığı ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Trump: ABD desteğini kaybederÖte yandan ABD Başkanı Donald Trump da, bugün Time dergisinde yayınlanan röportajında Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili soruya yanıt olarak Time dergisine şunları söyledi:İsrail’in Batı Şeria yasa hamlesiİsrail Parlamentosu üyelerinin 25'inin ‘evet’ oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor.Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.

