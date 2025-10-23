https://anlatilaninotesi.com.tr/20251023/turkiye-dahil-15-ulkeden-israilin-bati-seria-tasarisina-kinama-1100428309.html
Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail’in Batı Şeria tasarısına kınama
Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail’in Batı Şeria tasarısına kınama
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin aralarında olduğu 15 ülke, Batı Şeria'da 'İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarını onaylamasını kınadı. 23.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-23T19:26+0300
2025-10-23T19:26+0300
2025-10-23T19:28+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
türkiye
arap birliği
batı şeria
i̇srail
i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)
haberler
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100135618_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_21c5298441d02b63097650fc99ae8b69.jpg
Türkiye'nin aralarında olduğu 15 ülke, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Batı Şeria'da ‘İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarını onaylamasını ‘en güçlü şekilde’ kınadı.Batı Şeria'daki Filistin topraklarından alınan Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarı, dün İsrail Meclisinde yapılan ön oylamada kabul edilmişti.Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Arap Birliği ve İİT'nin yaptığı ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Trump: ABD desteğini kaybederÖte yandan ABD Başkanı Donald Trump da, bugün Time dergisinde yayınlanan röportajında Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili soruya yanıt olarak Time dergisine şunları söyledi:İsrail’in Batı Şeria yasa hamlesiİsrail Parlamentosu üyelerinin 25'inin ‘evet’ oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor.Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251022/disisleri-bakanligindan-israilin-bati-seria-hamlesine-tepki-1100401587.html
batı şeria
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0d/1100135618_88:0:1528:1080_1920x0_80_0_0_2d9879320dd83a3a97f243749cd4f029.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, arap birliği, batı şeria, i̇srail, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), haberler, ortadoğu
türkiye, arap birliği, batı şeria, i̇srail, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), haberler, ortadoğu
Türkiye dahil 15 ülkeden İsrail’in Batı Şeria tasarısına kınama
19:26 23.10.2025 (güncellendi: 19:28 23.10.2025)
Türkiye'nin aralarında olduğu 15 ülke, Batı Şeria'da 'İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarını onaylamasını kınadı.
Türkiye'nin aralarında olduğu 15 ülke, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Batı Şeria'da ‘İsrail egemenliğini' dayatan yasa tasarılarını onaylamasını ‘en güçlü şekilde’ kınadı.
Batı Şeria'daki Filistin topraklarından alınan Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarı, dün İsrail Meclisinde yapılan ön oylamada kabul edilmişti.
Türkiye, Suudi Arabistan, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Cibuti, Umman, Gambiya, Filistin, Katar, Kuveyt, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Arap Birliği ve İİT'nin yaptığı ortak yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İsrail Parlamentosu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'da ve İsrail'in yasa dışı sömürgeci yerleşimlerinde sözde 'İsrail egemenliği' dayatmayı amaçlayan iki yasa tasarısını onaylamasını, uluslararası hukukun ve özellikle, 1967 yılından bu yana Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarını kınayan 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışılığını ve Batı Şeria'da yerleşim inşası ile ilhak tedbirlerinin geçersizliğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) istişari görüşünün açık bir ihlali olarak en güçlü şekilde kınamaktadır. Taraflar, İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliği bulunmadığını bir kez daha teyit etmektedir.
Trump: ABD desteğini kaybeder
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da, bugün Time dergisinde yayınlanan röportajında Netanyahu hükümetinin Batı Şeria’yı ilhak etmesi halinde olası sonuçlarla ilgili soruya yanıt olarak Time dergisine şunları söyledi:
Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Ve bunu artık yapamazsınız. Harika bir Arap desteğimiz oldu. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Olmayacak. Eğer bu olursa İsrail, ABD’den tüm desteğini kaybeder.
İsrail’in Batı Şeria yasa hamlesi
İsrail Parlamentosu üyelerinin 25'inin ‘evet’ oyunu alan tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 4 milyondan fazla Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor.
Buna karşın İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak işgal ettiği topraklarda Filistinlilerden gasbettiği alanlara inşa ettiği 250'den fazla Yahudi yerleşiminde, 600 bin kadar İsrailli yerleşimci İsrail kanunlarına göre yaşıyor.
Filistinliler, topraklarının ve tarım arazilerinin, İsrail ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedildiği, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.
İsrail'de özellikle yerleşimcilerin de desteklediği aşırı sağ ve sağ partiler, uzunca bir süredir işgal altındaki Batı Şeria'yı uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak etmeyi savunuyor.