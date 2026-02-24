Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/erbil-hava-ussunde-hareketlilik-abd-iran-gerilimi-tirmanirken-batili-askerler-yer-degistiriyor-1103767313.html
Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor
Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Irak’ın Erbil kentindeki hava üssünde konuşlu bazı Batılı askerlerin yer değiştirdiği bildirildi. Olası bir ABD... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T16:41+0300
2026-02-24T16:41+0300
dünya
abd
ortadoğu
donald trump
i̇ran
erbil
savunma bakanlığı
norveç
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103767138_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e332ba32b72d56439a22b0e41e1feadb.jpg
Kuzey Irak'ta yer alan Erbil Hava Üssü’nde son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi üzerine, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı bazı ülkelerin askerlerini Erbil’den başka noktalara kaydırdığı ifade edildi. Kaynakların, bu adımın olası bir İran misillemesine karşı önlem amacı taşıdığını söylediği belirtildi.Erbil Hava Üssü’nün, ABD’nin Irak’taki en önemli askeri noktalarından biri haline geldiği kaydedildi.Olası hedef endişesiİran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisinin, olası bir saldırı durumunda bölgedeki ABD üslerinin 'meşru hedef' sayılabileceğini bildirdiği aktarıldı.Erbil’in geçmiş yıllarda insansız hava araçları, roket ve füze saldırılarına maruz kaldığı hatırlatıldı. Bu nedenle üssün olası bir çatışmada ilk hedeflerden biri olabileceği ifade edildi.Eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Michael Patrick Mulroy’un, “Erbil’den asker kaydırılması, olası bir karşı saldırı beklentisini artırıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Hangi ülkeler yer değiştirdi?Kaynakların, koalisyon güçlerinin yaklaşık yarısının Erbil’den ayrıldığını söylediği belirtildi. ABD ve Macar askerlerinin büyük ölçüde yerinde kaldığı, Norveç ve İsveç’in ise bazı birliklerini çektiği ifade edildi.Norveç ve Almanya’nın askerlerin yer değiştirdiğini resmi olarak doğruladığı kaydedildi. Diğer bazı ülkelerin ise güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini bildirdiği aktarıldı.Erbil üssünün, ABD’nin Irak’taki diğer bazı üslerden çekilmesinin ardından daha görünür ve stratejik bir konuma geldiği belirtildi.Gerilim nereye evrilecek?ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde askeri seçeneği dışlamadığı ifade edildi.Uzmanların, Erbil üssünün hem askeri hem de siyasi açıdan sembolik bir hedef haline geldiğini değerlendirdiği aktarıldı.Bölgede konuşlu asker sayısının 2 binin altında olduğu, ancak üssün çok sayıda kurumun ortak kullandığı büyük bir tesis olduğu belirtildi.Yaşanan gelişmelerin, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürecin seyrine bağlı olarak yeni bir bölgesel gerilime dönüşebileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/trumpin-yeni-kuresel-gumruk-vergileri-yuzde-10-oraniyla-yururluge-girdi-1103766081.html
i̇ran
erbil
norveç
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103767138_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_06d6d64f608395234a2eb3830ec4b9ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, erbil, savunma bakanlığı, norveç, almanya
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, erbil, savunma bakanlığı, norveç, almanya

Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor

16:41 24.02.2026
© AP Photo / Alice MartinsAlman ordusu Kuzey Irak
Alman ordusu Kuzey Irak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Alice Martins
Abone ol
ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Irak’ın Erbil kentindeki hava üssünde konuşlu bazı Batılı askerlerin yer değiştirdiği bildirildi. Olası bir ABD saldırısına karşı İran’ın misilleme ihtimali güvenlik önlemlerini artırdı.
Kuzey Irak'ta yer alan Erbil Hava Üssü’nde son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.
ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi üzerine, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı bazı ülkelerin askerlerini Erbil’den başka noktalara kaydırdığı ifade edildi. Kaynakların, bu adımın olası bir İran misillemesine karşı önlem amacı taşıdığını söylediği belirtildi.
Erbil Hava Üssü’nün, ABD’nin Irak’taki en önemli askeri noktalarından biri haline geldiği kaydedildi.

Olası hedef endişesi

İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisinin, olası bir saldırı durumunda bölgedeki ABD üslerinin 'meşru hedef' sayılabileceğini bildirdiği aktarıldı.
Erbil’in geçmiş yıllarda insansız hava araçları, roket ve füze saldırılarına maruz kaldığı hatırlatıldı. Bu nedenle üssün olası bir çatışmada ilk hedeflerden biri olabileceği ifade edildi.
Eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Michael Patrick Mulroy’un, “Erbil’den asker kaydırılması, olası bir karşı saldırı beklentisini artırıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Hangi ülkeler yer değiştirdi?

Kaynakların, koalisyon güçlerinin yaklaşık yarısının Erbil’den ayrıldığını söylediği belirtildi. ABD ve Macar askerlerinin büyük ölçüde yerinde kaldığı, Norveç ve İsveç’in ise bazı birliklerini çektiği ifade edildi.
Norveç ve Almanya’nın askerlerin yer değiştirdiğini resmi olarak doğruladığı kaydedildi. Diğer bazı ülkelerin ise güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini bildirdiği aktarıldı.
Erbil üssünün, ABD’nin Irak’taki diğer bazı üslerden çekilmesinin ardından daha görünür ve stratejik bir konuma geldiği belirtildi.

Gerilim nereye evrilecek?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde askeri seçeneği dışlamadığı ifade edildi.
Uzmanların, Erbil üssünün hem askeri hem de siyasi açıdan sembolik bir hedef haline geldiğini değerlendirdiği aktarıldı.
Bölgede konuşlu asker sayısının 2 binin altında olduğu, ancak üssün çok sayıda kurumun ortak kullandığı büyük bir tesis olduğu belirtildi.
Yaşanan gelişmelerin, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürecin seyrine bağlı olarak yeni bir bölgesel gerilime dönüşebileceği değerlendiriliyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Trump’ın yeni küresel gümrük vergileri yüzde 10 oranıyla yürürlüğe girdi
16:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала