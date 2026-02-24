https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/erbil-hava-ussunde-hareketlilik-abd-iran-gerilimi-tirmanirken-batili-askerler-yer-degistiriyor-1103767313.html
Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor
Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Irak’ın Erbil kentindeki hava üssünde konuşlu bazı Batılı askerlerin yer değiştirdiği bildirildi. Olası bir ABD... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T16:41+0300
2026-02-24T16:41+0300
2026-02-24T16:41+0300
dünya
abd
ortadoğu
donald trump
i̇ran
erbil
savunma bakanlığı
norveç
almanya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103767138_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e332ba32b72d56439a22b0e41e1feadb.jpg
Kuzey Irak'ta yer alan Erbil Hava Üssü’nde son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi üzerine, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı bazı ülkelerin askerlerini Erbil’den başka noktalara kaydırdığı ifade edildi. Kaynakların, bu adımın olası bir İran misillemesine karşı önlem amacı taşıdığını söylediği belirtildi.Erbil Hava Üssü’nün, ABD’nin Irak’taki en önemli askeri noktalarından biri haline geldiği kaydedildi.Olası hedef endişesiİran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisinin, olası bir saldırı durumunda bölgedeki ABD üslerinin 'meşru hedef' sayılabileceğini bildirdiği aktarıldı.Erbil’in geçmiş yıllarda insansız hava araçları, roket ve füze saldırılarına maruz kaldığı hatırlatıldı. Bu nedenle üssün olası bir çatışmada ilk hedeflerden biri olabileceği ifade edildi.Eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Michael Patrick Mulroy’un, “Erbil’den asker kaydırılması, olası bir karşı saldırı beklentisini artırıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.Hangi ülkeler yer değiştirdi?Kaynakların, koalisyon güçlerinin yaklaşık yarısının Erbil’den ayrıldığını söylediği belirtildi. ABD ve Macar askerlerinin büyük ölçüde yerinde kaldığı, Norveç ve İsveç’in ise bazı birliklerini çektiği ifade edildi.Norveç ve Almanya’nın askerlerin yer değiştirdiğini resmi olarak doğruladığı kaydedildi. Diğer bazı ülkelerin ise güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini bildirdiği aktarıldı.Erbil üssünün, ABD’nin Irak’taki diğer bazı üslerden çekilmesinin ardından daha görünür ve stratejik bir konuma geldiği belirtildi.Gerilim nereye evrilecek?ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde askeri seçeneği dışlamadığı ifade edildi.Uzmanların, Erbil üssünün hem askeri hem de siyasi açıdan sembolik bir hedef haline geldiğini değerlendirdiği aktarıldı.Bölgede konuşlu asker sayısının 2 binin altında olduğu, ancak üssün çok sayıda kurumun ortak kullandığı büyük bir tesis olduğu belirtildi.Yaşanan gelişmelerin, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürecin seyrine bağlı olarak yeni bir bölgesel gerilime dönüşebileceği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/trumpin-yeni-kuresel-gumruk-vergileri-yuzde-10-oraniyla-yururluge-girdi-1103766081.html
i̇ran
erbil
norveç
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103767138_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_06d6d64f608395234a2eb3830ec4b9ce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, erbil, savunma bakanlığı, norveç, almanya
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, erbil, savunma bakanlığı, norveç, almanya
Erbil Hava Üssünde hareketlilik: ABD-İran gerilimi tırmanırken batılı askerler yer değiştiriyor
ABD ile İran arasındaki gerilim artarken, Irak’ın Erbil kentindeki hava üssünde konuşlu bazı Batılı askerlerin yer değiştirdiği bildirildi. Olası bir ABD saldırısına karşı İran’ın misilleme ihtimali güvenlik önlemlerini artırdı.
Kuzey Irak'ta yer alan Erbil Hava Üssü’nde son günlerde dikkat çeken bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.
ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesi üzerine, ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı bazı ülkelerin askerlerini Erbil’den başka noktalara kaydırdığı ifade edildi. Kaynakların, bu adımın olası bir İran misillemesine karşı önlem amacı taşıdığını söylediği belirtildi.
Erbil Hava Üssü’nün, ABD’nin Irak’taki en önemli askeri noktalarından biri haline geldiği kaydedildi.
İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisinin, olası bir saldırı durumunda bölgedeki ABD üslerinin 'meşru hedef' sayılabileceğini bildirdiği aktarıldı.
Erbil’in geçmiş yıllarda insansız hava araçları, roket ve füze saldırılarına maruz kaldığı hatırlatıldı. Bu nedenle üssün olası bir çatışmada ilk hedeflerden biri olabileceği ifade edildi.
Eski ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi Michael Patrick Mulroy’un, “Erbil’den asker kaydırılması, olası bir karşı saldırı beklentisini artırıyor” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.
Hangi ülkeler yer değiştirdi?
Kaynakların, koalisyon güçlerinin yaklaşık yarısının Erbil’den ayrıldığını söylediği belirtildi. ABD ve Macar askerlerinin büyük ölçüde yerinde kaldığı, Norveç ve İsveç’in ise bazı birliklerini çektiği ifade edildi.
Norveç ve Almanya’nın askerlerin yer değiştirdiğini resmi olarak doğruladığı kaydedildi. Diğer bazı ülkelerin ise güvenlik durumunu yakından takip ettiklerini bildirdiği aktarıldı.
Erbil üssünün, ABD’nin Irak’taki diğer bazı üslerden çekilmesinin ardından daha görünür ve stratejik bir konuma geldiği belirtildi.
Gerilim nereye evrilecek?
ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile yapılacak nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde askeri seçeneği dışlamadığı ifade edildi.
Uzmanların, Erbil üssünün hem askeri hem de siyasi açıdan sembolik bir hedef haline geldiğini değerlendirdiği aktarıldı.
Bölgede konuşlu asker sayısının 2 binin altında olduğu, ancak üssün çok sayıda kurumun ortak kullandığı büyük bir tesis olduğu belirtildi.
Yaşanan gelişmelerin, İran ile ABD arasındaki diplomatik sürecin seyrine bağlı olarak yeni bir bölgesel gerilime dönüşebileceği değerlendiriliyor.