İran, Çin’den ‘gemi katili’ füzeleri mi alıyor? 'Pekin’in stratejisi cephede değil, masada denge kurmak'

ABD ile İran arasında gerilim tırmanırken, Tahran yönetiminin Çin’den gelişmiş süpersonik gemisavar seyir füzeleri satın almak üzere anlaşma yaptığı öne sürüldü. İddialara göre iki yıl önce temeli atılan anlaşma, Washington’un İran’a yönelik askeri yığınağını artırmasının ardından ivme kazandı. Yaklaşık 290 kilometre menzile sahip olan ve gemi savunma sistemlerini aşabilme kapasitesiyle dikkat çeken CM-302 füzeleri, askeri çevrelerde “gemi katili” olarak anılıyor. Çin’in Ortadoğu politikası ne? Olası bir ABD-İran çatışmasında Çin nasıl bir yol izleyecek? Gazeteci Yakup Aslan, Sputnik’e anlattı.‘Çin’in Ortadoğu politikasında temel öncelik istikrar ve enerji güvenliği’Gazeteci Yakup Aslan, Ortadoğu’da gerilimin tırmanmasının Çin’in küresel ticaret yollarını, enerji akışını ve kendi ekonomik büyümesini riske atacağını söyleyerek Çin’in Orta Doğu politikasını şöyle değerlendirdi:“Çin’in Ortadoğu politikasına bakıldığında temel önceliğinin istikrar ve enerji güvenliği olduğu görülür. Pekin yönetimi, bölgedeki gerilimin tırmanmasının küresel ticaret yollarını, enerji akışını ve kendi ekonomik büyümesini riske atacağını bilmektedir. Bu nedenle Çin’in refleksi doğrudan askeri cepheleşmeye girmekten ziyade krizi kontrollü seviyede tutmak yönündedir."‘Çin’in doğrudan askeri olarak İran’ın yanında olması düşük bir ihtimal’Aslan, olası bir ABD-İran çatışmasında Çin’in diplomatik zeminde İran’a destek verebileceğini aktardı:

