İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının sorumluluk dağılımı yapıldı
İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının sorumluluk dağılımı yapıldı
İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının sorumluluk alanları belli oldu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının sorumluluk dağılımı yapıldı

22:30 25.02.2026 (güncellendi: 23:10 25.02.2026)
İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarının sorumluluk alanları belli oldu.
İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güncel şemaya göre Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden sorumlu oldu.
Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın görev alanında, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İç Denetim Birimi Başkanlığının yanı sıra TBMM ile İlişkiler Birimi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve Araştırma ve Etütler Merkezi yer aldı.
Bakan Yardımcısı Ali Çelik'in sorumluluk alanı Emniyet Genel Müdürlüğü, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile Polis Akademisi Başkanlığı olarak belirlendi.
Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir'in sorumluluğuna ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Göç İdaresi Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Vilayetler Hizmet Birliği Başkanlığı verildi.
Bir süre önce Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapılmış İçişleri Bakanlığı'nda Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınarak; Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir bakan yardımcılığı görevine atanmıştı.
