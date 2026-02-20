https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/icisleri-ve-adalet-bakan-yardimcilari-degisti-1103647499.html
İçişleri ve Adalet Bakan yardımcıları değişti
20.02.2026
2026-02-20T00:42+0300
2026-02-20T00:42+0300
2026-02-20T00:59+0300
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı.Adalet Bakanlığı'nda Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız bakan yardımcılığı görevine atandı.İçişleri Bakanlığı'nda ise Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken; Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir bakan yardımcılığı görevine atandı.5 ilin valisi değiştiCumhurbaşkanlığı kararıyla bazı illerde valilik görevlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş atanırken, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan getirildi. Uşak Valiliği'ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atanırken, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş görevlendirildi. Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
türki̇ye
00:42 20.02.2026 (güncellendi: 00:59 20.02.2026)
