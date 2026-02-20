Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İçişleri ve Adalet Bakan yardımcıları değişti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı.Adalet Bakanlığı'nda Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız bakan yardımcılığı görevine atandı.İçişleri Bakanlığı'nda ise Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken; Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir bakan yardımcılığı görevine atandı.5 ilin valisi değiştiCumhurbaşkanlığı kararıyla bazı illerde valilik görevlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş atanırken, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan getirildi. Uşak Valiliği'ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atanırken, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş görevlendirildi. Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
türki̇ye
SON HABERLER
00:42 20.02.2026 (güncellendi: 00:59 20.02.2026)
Adalet Bakanlığı'nda dört bakan yardımcısı görevden alınırken, yerlerine dört yeni isim atandı. İçişleri Bakanlığı'nda ise üç bakan yardımcısı görevden alındı ve yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla Adalet ve İçişleri bakanlıklarında görev değişiklikleri yapıldı.
Adalet Bakanlığı'nda Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken; Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız bakan yardımcılığı görevine atandı.

İçişleri Bakanlığı'nda ise Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken; Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir bakan yardımcılığı görevine atandı.

5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla bazı illerde valilik görevlerinde değişikliğe gidildi. Karar kapsamında Afyonkarahisar Valiliği'ne Uşak Valisi Naci Aktaş atanırken, Hakkari Valiliği'ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan getirildi.
Uşak Valiliği'ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal atanırken, Erzurum Valiliği'ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş görevlendirildi. Gümüşhane Valiliği'ne ise Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
