Basketbolcu Shane Larkin, Türk Milli Takımı'na veda etti: 'Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu'
Basketbolcu Shane Larkin, Türk Milli Takımı'na veda etti: 'Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu'
Türk Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Shane Larkin, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. 16.09.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'yi Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden ve gümüş madalya kazanan Türk Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Shane Larkin, milli takım kariyerini noktaladı. Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum" dedi.Teşekkürler Türkiye Son yedi yıldır Türk Milli Takımı'nda görev alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Shane Larkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:“Yedi yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. Yedi yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.”Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.”
13:38 16.09.2025
EuroBasket 2025 final maçında Türkiye oyuncusu Shane Larkin ile Almanya oyuncusu Tristan Da Silva mücadele etti
EuroBasket 2025 final maçında Türkiye oyuncusu Shane Larkin ile Almanya oyuncusu Tristan Da Silva mücadele etti - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2025
© AA / Esra Bilgin
Türk Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Shane Larkin, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
Türkiye'yi Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden ve gümüş madalya kazanan Türk Milli Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Shane Larkin, milli takım kariyerini noktaladı. Ünlü isim yaptığı açıklamada, "Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum" dedi.

Teşekkürler Türkiye

Son yedi yıldır Türk Milli Takımı'nda görev alan Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile milli takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Shane Larkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Yedi yıl önce, Türkiye’ye hiçbir beklentim olmadan gelmiştim. Sevdiğim oyunu oynamam için gittiğim sıradaki bir duraktı. Yedi yıl sonra, burası benim ikinci evim oldu. Beni kabul etmeniz ve desteklemeniz sözlerle anlatılamayacak bir anlama sahip. Tüm ülkeden gördüğümüz sevgi ve destek, ana hedefimiz olan altın madalyadan çok daha değerli. Kardeşlerim haline gelen takım arkadaşlarıma, koçlarımıza, yöneticilere ve bu macerada emeği geçen herkese teşekkür ederim.”
Göğsümdeki Türkiye yazısıyla sahaya çıkmak benim için onurdu. Sonsuza dek sizden biri olacağım ve sizi kalbimin en derinliklerinden seviyorum. Teşekkürler Türkiye.”
