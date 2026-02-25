https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/hangi-ulkeler-vatandaslarina-irani-terk-etme-uyarisi-yapti-1103800401.html
Hangi ülkeler vatandaşlarına İran'ı terk etme uyarısı yaptı?
ABD-İran arasındaki gerilim ve belirsizlik sürerken, ülkeler ABD'nin saldırı ihtimaline karşın vatandaşlarına İran'ı 'terk etme' çağrısında bulunan ülke sayısı artıyor. İşte ülke ülke uyarılar...
Uyarılar, yarın Cenevre’de ABD ve İran’dan diplomatlar arasında yapılacak müzakereler öncesinde devam ediyor.ABD Başkanı Donald Trump, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında Tahran’ı nükleer programını ‘tekrar inşa etmekle’ suçlarken, aynı zamanda ‘diplomatik bir çözüm taraftarı olduğunu’ söyledi.Geçtiğimiz bir ay boyunca ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük uçak gemileri olan USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford’u bölgeye göndermek de dahil askeri yığınağını artırmaya devam etti. İran ise defalarca kez Washington’un ‘sıfır nükleer zenginleşme’ talebini kabul edemeyecekleri ve ‘füze programınının’ devamını ise ‘kırmızı çizgi’ olarak gördüklerini aktardı.Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarına İran’ı ‘terk etme’ çağrısı yapan ülkeler listesi şöyle:AvustralyaHükümet, bugün vatandaşlarına ABD’nin saldırı tehditleri ışığında İran’ı ‘mümkün olan en kısa sürede’ terk etmeleri çağrısı yaptı.Açıklamada “Bölgesel tansiyon yüksek olmakla birlikte askeri çatışma riski devam ediyor” denilirken “Keyfi gözaltılar ve istikrarsız bölgesel güvenlik durumu riskleri nedeniyle İran’a seyahat etmeyin” ifadeleri eklendi.AlmanyaAlmanya elçiliği geçen cuma günü, “İran ve tüm bölgedeki güvenlik olağanüstü derecede istikrarsız ve gerilimli. Gerilimin daha da tırmanması ve askeri çatışma gözardı edilemez” ifadelerini kullandı.HindistanYeni Delhi, pazartesi günü öğrenciler, hacılar, iş insanları da dahil tüm vatandaşlarına ihtiyatlı davranmaları ve mevcut imkanlarıyla İran’dan ayrılmaları çağrısı yaptı.PolonyaPolonya Başbakanı Donald Tusk, İran’daki Polonyalılara ‘lütfen derhal İran’ı terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin’ çağrısında bulundu.Tusk, geçen perşembe günü “Kimseyi endişelendirmek istemiyorum, ancak neden bahsettiğimi hepimiz biliyoruz. Bir çatışma ihtimali gerçekten var” dedi ve bir noktada tahliyenin mümkün olmayabileceğini söyledi.SırbistanSirbistan dışişleri bakanlığı, geçen cumartesi günü vatandaşlarına İran’ı ‘önümüzdeki günlerde’ seyahat etmemeleri konusunda uyarırken, hali hazırda İran’da olanların ülkeden biran önce ayrılmaları konusunda uyardı.Güney KoreGüney Kore büyükelçiliği bir güvenlik notu paylaşarak ‘bölgesel tansiyonun giderek arttığını’ belirtti ve tüm vatandaşlarına ülkeyi ‘olabildiğince hızlı şekilde ülkeli terk etmeleri’ uyarısı yaptı.Elçilik, aynı zamanda İran’a seyahat planları olanları planlarını ertelemeleri ya da iptal etmeleri konusunda çağrıda bulundu.İsveçİsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, cumartesi günü yaptığı paylaşımda “İran ve bölgedeki durum büyük oranda belirsiz” dedi ve ekledi:ABDABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye göre Washington, elçiliğindeki zorunlu olmayan personelin Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan çekilmesini istedi.Yetkili, “Güvenlik ortamını sürekli değerlendiriyoruz ve son incelememize dayanarak varlığımızı sadece zorunlu personele indirgemenin ihtiyatlı olacağına karar verdik” derken ekledi:Katar merkezli Al Jazeera, bu adımı 'ABD'nin olası İran saldırısı sonrası Hizbullah'ın bölgedeki ABD personeline saldırabileceği ihtimaline karşı' olarak niteledi.
Uyarılar, yarın Cenevre’de ABD ve İran’dan diplomatlar arasında yapılacak müzakereler öncesinde devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında Tahran’ı nükleer programını ‘tekrar inşa etmekle’ suçlarken, aynı zamanda ‘diplomatik bir çözüm taraftarı olduğunu’ söyledi.
Geçtiğimiz bir ay boyunca ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük uçak gemileri olan USS Abraham Lincoln ve USS Gerald R. Ford’u bölgeye göndermek de dahil askeri yığınağını artırmaya devam etti. İran ise defalarca kez Washington’un ‘sıfır nükleer zenginleşme’ talebini kabul edemeyecekleri ve ‘füze programınının’ devamını ise ‘kırmızı çizgi’ olarak gördüklerini aktardı.
Bu gelişmeler doğrultusunda vatandaşlarına İran’ı ‘terk etme’ çağrısı yapan ülkeler listesi şöyle:
Hükümet, bugün vatandaşlarına ABD’nin saldırı tehditleri ışığında İran’ı ‘mümkün olan en kısa sürede’ terk etmeleri çağrısı yaptı.
Açıklamada “Bölgesel tansiyon yüksek olmakla birlikte askeri çatışma riski devam ediyor” denilirken “Keyfi gözaltılar ve istikrarsız bölgesel güvenlik durumu riskleri nedeniyle İran’a seyahat etmeyin” ifadeleri eklendi.
Almanya elçiliği geçen cuma günü, “İran ve tüm bölgedeki güvenlik olağanüstü derecede istikrarsız ve gerilimli. Gerilimin daha da tırmanması ve askeri çatışma gözardı edilemez” ifadelerini kullandı.
“Her an, uçuş iptallarını ve hava sahası kapatmaları da dahil hava trafiğinde kısıtlamalar meydana gelebilir” diye eklendi.
Yeni Delhi, pazartesi günü öğrenciler, hacılar, iş insanları da dahil tüm vatandaşlarına ihtiyatlı davranmaları ve mevcut imkanlarıyla İran’dan ayrılmaları çağrısı yaptı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, İran’daki Polonyalılara ‘lütfen derhal İran’ı terk edin ve hiçbir koşulda bu ülkeye seyahat etmeyin’ çağrısında bulundu.
Tusk, geçen perşembe günü “Kimseyi endişelendirmek istemiyorum, ancak neden bahsettiğimi hepimiz biliyoruz. Bir çatışma ihtimali gerçekten var” dedi ve bir noktada tahliyenin mümkün olmayabileceğini söyledi.
Sirbistan dışişleri bakanlığı, geçen cumartesi günü vatandaşlarına İran’ı ‘önümüzdeki günlerde’ seyahat etmemeleri konusunda uyarırken, hali hazırda İran’da olanların ülkeden biran önce ayrılmaları konusunda uyardı.
Güney Kore büyükelçiliği bir güvenlik notu paylaşarak ‘bölgesel tansiyonun giderek arttığını’ belirtti ve tüm vatandaşlarına ülkeyi ‘olabildiğince hızlı şekilde ülkeli terk etmeleri’ uyarısı yaptı.
Elçilik, aynı zamanda İran’a seyahat planları olanları planlarını ertelemeleri ya da iptal etmeleri konusunda çağrıda bulundu.
İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, cumartesi günü yaptığı paylaşımda “İran ve bölgedeki durum büyük oranda belirsiz” dedi ve ekledi:
Bu nedenle dışişleri bakanlığının İran’a tüm seyahatlere karşı tavsiyesinin önemini ve ülkede bulunan İsveç vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönündeki acil çağrıyı vurgulamak isterim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkiliye göre Washington, elçiliğindeki zorunlu olmayan personelin Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan çekilmesini istedi.
Yetkili, “Güvenlik ortamını sürekli değerlendiriyoruz ve son incelememize dayanarak varlığımızı sadece zorunlu personele indirgemenin ihtiyatlı olacağına karar verdik” derken ekledi:
Elçilik temel personelle faaliyetine devam ediyor. Bu, personelimizin güvenliğini sağlarken faaliyet gösterme ve ABD vatandaşlarına yardım etme kapasitemizi korumaya yönelik geçici bir önlemdir
Katar merkezli Al Jazeera, bu adımı 'ABD'nin olası İran saldırısı sonrası Hizbullah'ın bölgedeki ABD personeline saldırabileceği ihtimaline karşı' olarak niteledi.