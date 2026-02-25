Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/galatasaray-juventusa-konuk-oluyor-ilk-11ler-aciklandi-1103810309.html
Galatasaray, Juventus'a konuk oluyor: İlk 11'ler açıklandı
Galatasaray, Juventus’a konuk oluyor: İlk 11'ler açıklandı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından, turu geçerek moral bulmayı hedefliyor.
Galatasaray, zorlu deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesi verirken, Juventus karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.İşte maçın ilk 11’leri:Juventus:Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.Galatasaray:Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/juventus-galatasaray-maci-oncesinde-osimhen-mac-savas-gibi-olacak-terimizin-son-damlasina-kadar-1103781690.html
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabının rövanş maçında Juventus’a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından, turu geçerek moral bulmayı hedefliyor.
Galatasaray, zorlu deplasmanda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesi verirken, Juventus karşısında güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.
İşte maçın ilk 11’leri:
Juventus:
Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.
Galatasaray:
Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.
