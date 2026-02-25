Türkiye
Bill Gates, evliyken başkalarıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti
Bill Gates, evliyken başkalarıyla ilişkiye girdiğini itiraf etti
Epstein'la bağlantıları ortaya çıkan isimlerden Gates, evlilik dışı ilişkiler yaşadığını itiraf ederek suçsuz olduğunu savundu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Son dönemde Jeffrey Epstein ile bağlantılılarına ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna sunulmasıyla gündeme gelen Bill Gates evlilik hayatına dair itirafta bulundu.Epstein skandalına adı karışması sonrası Gates Vakfı çalışanlarıyla bir araya gelen Gates, Epstein ile olan bağları nedeniyle özür diledi.Epstein'ın cinsel istismar suçlarına katılmadığını savunan Gates, ancak vakfın üzerine gölge düşürecek hatalar yaptığını kabul etti.Microsoft'un kurucu ortağı, daha sonraları Epstein'ın ağına dahil edilecek iki Rus kadınla ilişkisi olduğunu, ancak bu ilişkilerin Epstein'ın kurbanlarıyla ilgisi olmadığını söyleyen Gates, "Yasadışı hiçbir şey yapmadım. Yasadışı hiçbir şey görmedim" dedi.Gates'in Epstein olmadan da kişisel hayatını düzenleyebileceğini savunmasına rağmen, belgelerde durum biraz farklı görünüyordu. Hatta evlilik dışı ilişkiler sırasında kaptığı cinsel hastalıklarla bile başa çıkamıyordu.
10:43 25.02.2026 (güncellendi: 10:45 25.02.2026)
Epstein'la bağlantıları ortaya çıkan isimlerden Gates, evlilik dışı ilişkiler yaşadığını itiraf ederek suçsuz olduğunu savundu.
Son dönemde Jeffrey Epstein ile bağlantılılarına ilişkin yeni belgelerin kamuoyuna sunulmasıyla gündeme gelen Bill Gates evlilik hayatına dair itirafta bulundu.

Epstein skandalına adı karışması sonrası Gates Vakfı çalışanlarıyla bir araya gelen Gates, Epstein ile olan bağları nedeniyle özür diledi.

Epstein'ın cinsel istismar suçlarına katılmadığını savunan Gates, ancak vakfın üzerine gölge düşürecek hatalar yaptığını kabul etti.

Microsoft'un kurucu ortağı, daha sonraları Epstein'ın ağına dahil edilecek iki Rus kadınla ilişkisi olduğunu, ancak bu ilişkilerin Epstein'ın kurbanlarıyla ilgisi olmadığını söyleyen Gates, "Yasadışı hiçbir şey yapmadım. Yasadışı hiçbir şey görmedim" dedi.

Gates'in Epstein olmadan da kişisel hayatını düzenleyebileceğini savunmasına rağmen, belgelerde durum biraz farklı görünüyordu. Hatta evlilik dışı ilişkiler sırasında kaptığı cinsel hastalıklarla bile başa çıkamıyordu.
gün ortası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Tuğba Özay: Epstein Adası ne ise gökyüzü de şu anda o
Dün, 13:51
