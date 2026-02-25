Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/fenerbahcenin-yeni-transferi-ilk-idmanina-cikti-nottingham-forest-maci-oncesi-sahada-1103791289.html
Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı: Nottingham Forest maçı öncesi sahada
Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı: Nottingham Forest maçı öncesi sahada
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı. Genç forvet, Nottingham Forest maçı öncesi... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T11:52+0300
2026-02-25T12:15+0300
spor
fenerbahçe
çağrı balta
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103791346_0:0:1753:986_1920x0_80_0_0_c8176edb548770989786e2f7ebc851b9.png
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabaka için son idmanını yaptı.Çağrı Balta Fenerbahçe'deFenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları da gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladığı öğrenildi.Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson, çalışmada yer almadı.Sarı-lacivertli kafile, saat 15.30'da İngiltere'ye gidecek.Nottingham Forest Fenerbahçe maçı yarın saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçında heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Fenerbahçe 26 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'da karşı karşıya gelecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/juventus-galatasaray-maci-oncesinde-osimhen-mac-savas-gibi-olacak-terimizin-son-damlasina-kadar-1103781690.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103791346_100:0:1421:991_1920x0_80_0_0_fa7dff8260549451c9558cebebbbedce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, çağrı balta, galatasaray
fenerbahçe, çağrı balta, galatasaray

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı: Nottingham Forest maçı öncesi sahada

11:52 25.02.2026 (güncellendi: 12:15 25.02.2026)
Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı
Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
Abone ol
Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı. Genç forvet, Nottingham Forest maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabaka için son idmanını yaptı.

Çağrı Balta Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları da gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladığı öğrenildi.
Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson, çalışmada yer almadı.
Sarı-lacivertli kafile, saat 15.30'da İngiltere'ye gidecek.

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı yarın saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi maçında heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Fenerbahçe 26 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
SPOR
Juventus Galatasaray maçı öncesinde Osimhen: 'Maç savaş gibi olacak, terimizin son damlasına kadar savaşacağız'
07:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала