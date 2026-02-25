Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı: Nottingham Forest maçı öncesi sahada

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/fenerbahcenin-yeni-transferi-ilk-idmanina-cikti-nottingham-forest-maci-oncesi-sahada-1103791289.html
11:52 25.02.2026 (güncellendi: 12:15 25.02.2026)
Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Balta, sarı-lacivertlilerde ilk idmanına çıktı. Genç forvet, Nottingham Forest maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabaka için son idmanını yaptı.
Çağrı Balta Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.
Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları da gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladığı öğrenildi.
Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson, çalışmada yer almadı.
Sarı-lacivertli kafile, saat 15.30'da İngiltere'ye gidecek.
Nottingham Forest Fenerbahçe maçı yarın saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi maçında heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Fenerbahçe 26 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'da karşı karşıya gelecek.