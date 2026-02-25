https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/fenerbahcenin-yeni-transferi-ilk-idmanina-cikti-nottingham-forest-maci-oncesi-sahada-1103791289.html

Fenerbahçe'nin yeni transferi ilk idmanına çıktı: Nottingham Forest maçı öncesi sahada

25.02.2026

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın deplasmanda İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'la karşılaşacak Fenerbahçe, müsabaka için son idmanını yaptı.Çağrı Balta Fenerbahçe'deFenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı, Galatasaraylı eski milli futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da katıldı.Fenerbahçeli futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Basına açık bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışmaları da gerçekleştiren sarı-lacivertlilerin çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik antrenmanla hazırlıklarını noktaladığı öğrenildi.Tedavileri devam eden Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson, çalışmada yer almadı.Sarı-lacivertli kafile, saat 15.30'da İngiltere'ye gidecek.Nottingham Forest Fenerbahçe maçı yarın saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçında heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Fenerbahçe 26 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'da karşı karşıya gelecek.

