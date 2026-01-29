https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/satilik-tasinmaz-ilanlarinda-yeni-donem-zorunlu-olacak-1103117009.html
Satılık taşınmaz ilanlarında yeni dönem: Zorunlu olacak
Satılık taşınmaz ilanlarında yeni dönem: Zorunlu olacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı’nın emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanları önlemek amacıyla hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)... 29.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-29T11:07+0300
2026-01-29T11:07+0300
2026-01-29T11:07+0300
ekonomi̇
taşınmaz
taşınmaz değerleme sistemi
doğrulama
emlak
i̇lan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091061362_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6d1826c977581930ccd6cd3437b88460.jpg
Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak sektöründe tüketici mağduriyetini önlemek, kayıt dışılığı azaltmak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla devreye alındı. Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor.Yetkisiz ilanlara karşı dijital doğrulamaİkinci aşamaya geçilen EİDS kapsamında, satılık taşınmaz ilanları için de doğrulama şartı getiriliyor. Buna göre taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Böylece yetkisiz kişilerce açılan ilanlar ve sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.EİDS ibaresi zorunlu olacakDoğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, “EİDS’den yetki doğrulaması yapıldığı” bilgisini içeren logo ya da ibare yer alacak. Taşınmaz sahipleri, verdikleri yetkiyi e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi asgari üç ay olacak ve aynı ekrandan uzatılabilecek.Pilot uygulama üç ilde başlayacakBakanlığın takvimine göre uygulama, 1 Şubat itibarıyla teknik entegrasyon ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla pilot olarak üç büyük ilde başlatılacak. 15 Şubat’tan sonra ise sistem ülke genelinde devreye alınacak. Böylece ilan platformlarındaki satılık ilanların tamamı mülkiyet bilgileriyle eşleşmiş olacak.'Sahte ilanlar ve ayakçılar ortadan kalkacak'Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektöre ciddi bir disiplin getirdiğini belirterek, uygulamanın önce İzmir, Antalya ve Sivas’ta başlayacağını, ardından tüm Türkiye’ye yayılacağını söyledi. Taylan, sistemle birlikte yetkisiz emlakçılığın ve sahte ilanların büyük ölçüde engelleneceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260129/resmi-gazetede-yayimlandi-kuryelerde-yas-siniri-yukseltildi-1103115425.html
i̇lan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091061362_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e62d0cb1e7bd74ee98029027e84f59ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taşınmaz, taşınmaz değerleme sistemi, doğrulama, emlak, i̇lan
taşınmaz, taşınmaz değerleme sistemi, doğrulama, emlak, i̇lan
Satılık taşınmaz ilanlarında yeni dönem: Zorunlu olacak
Ticaret Bakanlığı’nın emlak sektöründe şeffaflığı artırmak ve sahte ilanları önlemek amacıyla hayata geçirdiği Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), kiralık konutların ardından satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale geliyor. Sistem, şubat ayında pilot illerde başlayacak, ardından tüm Türkiye’ye yayılacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), emlak sektöründe tüketici mağduriyetini önlemek, kayıt dışılığı azaltmak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla devreye alındı. Sistem, 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olarak uygulanıyor.
Yetkisiz ilanlara karşı dijital doğrulama
İkinci aşamaya geçilen EİDS kapsamında, satılık taşınmaz ilanları için de doğrulama şartı getiriliyor. Buna göre taşınmaz sahipleri, e-Devlet üzerinden mülklerini seçerek ilan verme sürecinde emlak işletmelerini yetkilendirecek. Böylece yetkisiz kişilerce açılan ilanlar ve sahte hesaplar üzerinden yapılan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
EİDS ibaresi zorunlu olacak
Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, “EİDS’den yetki doğrulaması yapıldığı” bilgisini içeren logo ya da ibare yer alacak. Taşınmaz sahipleri, verdikleri yetkiyi e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Yetkilendirme süresi asgari üç ay olacak ve aynı ekrandan uzatılabilecek.
Pilot uygulama üç ilde başlayacak
Bakanlığın takvimine göre uygulama, 1 Şubat itibarıyla teknik entegrasyon ve kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi amacıyla pilot olarak üç büyük ilde başlatılacak. 15 Şubat’tan sonra ise sistem ülke genelinde devreye alınacak. Böylece ilan platformlarındaki satılık ilanların tamamı mülkiyet bilgileriyle eşleşmiş olacak.
'Sahte ilanlar ve ayakçılar ortadan kalkacak'
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektöre ciddi bir disiplin getirdiğini belirterek, uygulamanın önce İzmir, Antalya ve Sivas’ta başlayacağını, ardından tüm Türkiye’ye yayılacağını söyledi. Taylan, sistemle birlikte yetkisiz emlakçılığın ve sahte ilanların büyük ölçüde engelleneceğini vurguladı.