Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'ramazan genelgesi' açıklaması: 'Ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim'

Komşularımız oldu, evimizde iftarda pişirdiğimiz şeyi gayet doğal bir şekilde, dinine, etnik ya da kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir, kimse kimsenin dinine bakmadan ramazan ayında yardımlaşır. İhtiyacı varsa fıtır sadakasını ramazan ayında komşusuyla paylaşır. Dolayısıyla bunun Anadolu'nun, Türk toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını düşünenler varsa otursunlar kendilerini analiz etsinler. Kendileri nerede yaşıyorlar, Türk toplumunu ne kadar tanıyorlar? Bizim yazımızı mahkemeye, yargıya taşımayla ilgili olarak da baksınlar, hukuki olarak ne problem varsa onu taşısınlar. Benim yazımda, bizim genelgemizde hukuka aykırı hiçbir şey yok. Çünkü biz Anayasamıza referansta bulunduk, 1739'a referansta bulunduk. Ancak 168 kişi olduğu iddia edilen kişilerin açıkladığı bildiride, çok ciddi şekilde hukuki problemler var.

Ben diyorum ki yargıya taşıyacağım, 'Burada ne var, niye yargıya taşıyorsunuz?' diyorlar. Ben de diyorum ki kusura bakmayın ama ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak addedilen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman da 'bu küfür değildir, kişilik analizidir...' diyecek bir şeyim yok benim. O metindeki ifadeler bana, Milli Eğitim camiasına, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerir. Bu hakaretten dolayı onların bu ifadelerinin neticesinde toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım.