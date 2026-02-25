https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/epstein-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-mandelsondan-aciklama-1103789811.html
Epstein soruşturmasında gözaltına alınan Mandelson'dan açıklama
Epstein soruşturmasında gözaltına alınan Mandelson'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Epstein soruşturmasından gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Mandelson, polisin... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T11:12+0300
2026-02-25T11:12+0300
2026-02-25T11:13+0300
dünya
avrupa
i̇ngiltere
jeffrey epstein
peter mandelson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103789635_7:0:2041:1144_1920x0_80_0_0_67915753afbb3c9f4b50bfdd2e501fb8.jpg
İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, pazartesi günü gözaltına alınmasının ardından Metropolitan Polisi’ni eleştirdi. Mandelson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin yurt dışına kaçmayı planladığına dair iddiaların 'tamamen asılsız' olduğunu belirterek gözaltı kararının dayanağını oluşturan delillerin açıklanmasını talep etti.Mandelson hakkında, hüküm giymiş çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'a hassas hükümet bilgileri aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Mandelson'un gelecek ay gönüllü ifade vermesinin planlandığı, ancak polise ulaşan bir 'istihbarat' sonucu eski siyasetçinin gözaltına alındığı bildirildi.'Kaçma' iddiası sonrası gözaltına alınmıştıİddiaya göre polis, Mandelson’ın Britanya Virjin Adaları'na kalıcı olarak taşınmak üzere ülkeyi terk etmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Bu bilgi üzerine dedektifler, Londra’daki bir karakolda Mandelson’ı gözaltına aldı. Eski siyasetçi, salı sabaha karşı kefaletle serbest bırakıldı.Kefalet şartları kapsamında yurt dışı seyahatine kısıtlama getirildiği, pasaportuna el konulup konulmadığının ise netleşmediği aktarıldı.Mandelson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/epstein-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-peter-mandelson-kefaletle-serbest-birakildi-1103747305.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103789635_277:0:1802:1144_1920x0_80_0_0_45731e26e007b538c19d40d948671dcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, i̇ngiltere, jeffrey epstein, peter mandelson
avrupa, i̇ngiltere, jeffrey epstein, peter mandelson
Epstein soruşturmasında gözaltına alınan Mandelson'dan açıklama
11:12 25.02.2026 (güncellendi: 11:13 25.02.2026)
Epstein soruşturmasından gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Mandelson, polisin kendisini 'yurt dışına kaçacağı' yönündeki 'asılsız' bir ihbar üzerine tutukladığını savundu.
İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, pazartesi günü gözaltına alınmasının ardından Metropolitan Polisi’ni eleştirdi. Mandelson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin yurt dışına kaçmayı planladığına dair iddiaların 'tamamen asılsız' olduğunu belirterek gözaltı kararının dayanağını oluşturan delillerin açıklanmasını talep etti.
Mandelson hakkında, hüküm giymiş çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'a hassas hükümet bilgileri aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Mandelson'un gelecek ay gönüllü ifade vermesinin planlandığı, ancak polise ulaşan bir 'istihbarat' sonucu eski siyasetçinin gözaltına alındığı bildirildi.
'Kaçma' iddiası sonrası gözaltına alınmıştı
İddiaya göre polis, Mandelson’ın Britanya Virjin Adaları'na kalıcı olarak taşınmak üzere ülkeyi terk etmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Bu bilgi üzerine dedektifler, Londra’daki bir karakolda Mandelson’ı gözaltına aldı. Eski siyasetçi, salı sabaha karşı kefaletle serbest bırakıldı.
Kefalet şartları kapsamında yurt dışı seyahatine kısıtlama getirildiği, pasaportuna el konulup konulmadığının ise netleşmediği aktarıldı.
Mandelson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Gözaltı, müvekkilimizin ülkeyi terk edeceğine dair temelsiz bir iddia üzerine gerçekleştirilmiştir. Bu iddianın hiçbir gerçekliği yoktur. Mandelson’ın soruşturma sürecinde polisle iş birliği yapmayı öncelik olarak görüyor.