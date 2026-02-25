https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/epstein-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alinan-mandelsondan-aciklama-1103789811.html

Epstein soruşturmasında gözaltına alınan Mandelson'dan açıklama

Epstein soruşturmasında gözaltına alınan Mandelson'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Epstein soruşturmasından gözaltına alınan İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Mandelson, polisin... 25.02.2026

İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi Peter Mandelson, pazartesi günü gözaltına alınmasının ardından Metropolitan Polisi’ni eleştirdi. Mandelson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin yurt dışına kaçmayı planladığına dair iddiaların 'tamamen asılsız' olduğunu belirterek gözaltı kararının dayanağını oluşturan delillerin açıklanmasını talep etti.Mandelson hakkında, hüküm giymiş çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein'a hassas hükümet bilgileri aktardığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Mandelson'un gelecek ay gönüllü ifade vermesinin planlandığı, ancak polise ulaşan bir 'istihbarat' sonucu eski siyasetçinin gözaltına alındığı bildirildi.'Kaçma' iddiası sonrası gözaltına alınmıştıİddiaya göre polis, Mandelson’ın Britanya Virjin Adaları'na kalıcı olarak taşınmak üzere ülkeyi terk etmeye hazırlandığı yönünde bilgi aldı. Bu bilgi üzerine dedektifler, Londra’daki bir karakolda Mandelson’ı gözaltına aldı. Eski siyasetçi, salı sabaha karşı kefaletle serbest bırakıldı.Kefalet şartları kapsamında yurt dışı seyahatine kısıtlama getirildiği, pasaportuna el konulup konulmadığının ise netleşmediği aktarıldı.Mandelson'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

