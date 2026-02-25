https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/davayi-buyuk-dedeleri-acti-karara-torunlari-taniklik-etti-94-yillik-kadastro-davasi-karara-baglandi-1103802060.html
Davayı büyük dedeleri açtı karara torunları tanıklık etti: 94 yıllık kadastro davası karara bağlandı
Davayı büyük dedeleri açtı karara torunları tanıklık etti: 94 yıllık kadastro davası karara bağlandı
25.02.2026
Çanakkale Biga'da bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlandı. Türk yargı tarihine geçen dava 1932 yılında açılırken yıllar içerisinde dosyadaki kişi sayısının bine ulaştığı belirtildi. İlk dava 1932'de açıldıHabertürk'ün haberine göre, 27 Ekim 1932 tarihinde Biga Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. Mahkeme, 11 Temmuz 1941’de karar verdi ama dosya temyiz edilerek Yargıtay'a gitti. 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gitti.Yargılama devam ederken bölgede başlatılan kadastro çalışmaları süreci yeni bir evreye taşıdı. Dava konusu taşınmazların Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Kaldırımbaşı köyünde yapılan kadastro tespitlerine konu olması üzerine dosya, 1958'de kadastro mahkemesine devredildi. Zamanla taşınmazlar için açılan diğer dava dosyaları birleşti. Parsel sayısı 232'ye kadar ulaştı.Dosyada yaklaşık bin kişi varDosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü. Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi. Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.
Dosyada yaklaşık bin kişi var
Dosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü. Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi. Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.