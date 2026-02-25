Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/davayi-buyuk-dedeleri-acti-karara-torunlari-taniklik-etti-94-yillik-kadastro-davasi-karara-baglandi-1103802060.html
Davayı büyük dedeleri açtı karara torunları tanıklık etti: 94 yıllık kadastro davası karara bağlandı
Davayı büyük dedeleri açtı karara torunları tanıklık etti: 94 yıllık kadastro davası karara bağlandı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de yaklaşık bin tarafı olan kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlandı. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T15:26+0300
2026-02-25T15:26+0300
türki̇ye
çanakkale
yargıtay
tapu ve kadastro genel müdürlüğü
dava
kadastro
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096398421_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cd835567cfcf3e2d66bd221680e76128.jpg
Çanakkale Biga'da bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlandı. Türk yargı tarihine geçen dava 1932 yılında açılırken yıllar içerisinde dosyadaki kişi sayısının bine ulaştığı belirtildi. İlk dava 1932'de açıldıHabertürk'ün haberine göre, 27 Ekim 1932 tarihinde Biga Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. Mahkeme, 11 Temmuz 1941’de karar verdi ama dosya temyiz edilerek Yargıtay'a gitti. 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gitti.Yargılama devam ederken bölgede başlatılan kadastro çalışmaları süreci yeni bir evreye taşıdı. Dava konusu taşınmazların Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Kaldırımbaşı köyünde yapılan kadastro tespitlerine konu olması üzerine dosya, 1958'de kadastro mahkemesine devredildi. Zamanla taşınmazlar için açılan diğer dava dosyaları birleşti. Parsel sayısı 232'ye kadar ulaştı.Dosyada yaklaşık bin kişi varDosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü. Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi. Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/65-yasa-rapor-zorunlulugu-mu-var-tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-konuya-aciklik-getirdi-1099905987.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096398421_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d07436b597cd6fc8f1c2c2f67956db7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale, yargıtay, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, dava, kadastro
çanakkale, yargıtay, tapu ve kadastro genel müdürlüğü, dava, kadastro

Davayı büyük dedeleri açtı karara torunları tanıklık etti: 94 yıllık kadastro davası karara bağlandı

15:26 25.02.2026
© AA2B arazi
2B arazi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AA
Abone ol
Çanakkale'de yaklaşık bin tarafı olan kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlandı.
Çanakkale Biga'da bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlandı. Türk yargı tarihine geçen dava 1932 yılında açılırken yıllar içerisinde dosyadaki kişi sayısının bine ulaştığı belirtildi.

İlk dava 1932'de açıldı

Habertürk'ün haberine göre, 27 Ekim 1932 tarihinde Biga Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. Mahkeme, 11 Temmuz 1941’de karar verdi ama dosya temyiz edilerek Yargıtay'a gitti. 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gitti.
Yargılama devam ederken bölgede başlatılan kadastro çalışmaları süreci yeni bir evreye taşıdı. Dava konusu taşınmazların Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Kaldırımbaşı köyünde yapılan kadastro tespitlerine konu olması üzerine dosya, 1958'de kadastro mahkemesine devredildi. Zamanla taşınmazlar için açılan diğer dava dosyaları birleşti. Parsel sayısı 232'ye kadar ulaştı.

Dosyada yaklaşık bin kişi var

Dosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü. Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi. Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.
Tapu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
TÜRKİYE
'65 yaşa rapor zorunluluğu' mu var? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirdi
4 Ekim 2025, 12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала