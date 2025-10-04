https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/65-yasa-rapor-zorunlulugu-mu-var-tapu-ve-kadastro-genel-mudurlugu-konuya-aciklik-getirdi-1099905987.html
'65 yaşa rapor zorunluluğu' mu var? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirdi
'65 yaşa rapor zorunluluğu' mu var? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirdi
04.10.2025
65 yaş üzeri Türk vatandaşlarından Tapu'da sağlık raporu istendiği iddia edilmişti. Birçok sosyal medya hesabında yer verilen iddia sonrasında vatandaşların kafasında soru işareti oluşmuştu.65 yaş üstüne sağlık raporu mu isteniyor?Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden, bazı medya organlarında yer alan "65 yaş üzeri vatandaşlardan rutin işlem olarak sağlık raporu isteniyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.9 bin başvurudan 196'sında rapor istendiGenel müdürlüğün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 1-2 Ekim tarihlerine ait istatistikler paylaşılarak 65 yaş ve üzerine ait 9 bin 224 başvurudan sadece 196'sının rapor ibrazı ile gerçekleştirildiği belirtildi.'Sağlık raporu istemek için yaş sınırı yok'Yaş sınırı olmaksızın şüpheli olduğu değerlendirilen durumlarda vatandaşlardan sağlık raporu talep edilebildiği belirtilen açıklamada, "Tapu müdürlüklerimiz, vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda, işlemleri daha hızlı, daha güvenli ve daha şeffaf şekilde yürütmeye devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
'65 yaşa rapor zorunluluğu' mu var? Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirdi
12:13 04.10.2025 (güncellendi: 12:15 04.10.2025)
