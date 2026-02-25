https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/cumhurbaskani-erdogan-biz-toplumun-her-kesiminin-hak-ve-ozgurluklerini-genisletmeye-odaklaniyoruz-1103809668.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda yaptığı açıklamada "Biz toplumun her kesiminin hak ve... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T20:25+0300
2026-02-25T20:25+0300
2026-02-25T20:36+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
laiklik
i̇ftar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_fdf03f9f509c128e3515f10f6cdc8fdf.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programındaki konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abd-iran-geriliminde-turkiyenin-yol-haritasi-arabuluculuk-yapmaya-ve-gerilimi-dusurmeye-hazir-1103799161.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103453625_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7147e8bc974102e610fe6b912ad9a4c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, laiklik, i̇ftar
recep tayyip erdoğan, laiklik, i̇ftar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz
20:25 25.02.2026 (güncellendi: 20:36 25.02.2026)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda yaptığı açıklamada "Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programındaki konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
"Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz"
"Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz."
"10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor"
"Yıkıntılar arasında derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor"