Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda yaptığı açıklamada "Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programındaki konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz

20:25 25.02.2026 (güncellendi: 20:36 25.02.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda yaptığı açıklamada "Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftar programındaki konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:
"Türkiye'nin 23 yıldaki değişimini sindiremeyen, zihnen, fikren fosilleşmiş güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz"
"Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz."
"10 Ekim'de bizim de çabalarımızla sağlanan ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor"
"Yıkıntılar arasında derme çatma binalarda iftar yapan, bunlara rağmen zalime boyun eğmeyen Gazzeli kardeşlerimiz imanlarıyla tüm Müslümanlara örnek oluyor"
