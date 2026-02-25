https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abd-iran-geriliminde-turkiyenin-yol-haritasi-arabuluculuk-yapmaya-ve-gerilimi-dusurmeye-hazir-1103799161.html

ABD-İran geriliminde Türkiye’nin yol haritası: 'Arabuluculuk yapmaya ve gerilimi düşürmeye hazır'

ABD-İran geriliminde Türkiye'nin yol haritası: 'Arabuluculuk yapmaya ve gerilimi düşürmeye hazır'

ABD ile İran hattında gerilim sürüyor, bölgede olası bir çatışma ihtimali giderek daha yüksek sesle konuşuluyor. Peki böyle bir senaryoda Türkiye nasıl bir... 25.02.2026

ABD ve İran arasındaki gerilim sürerken ABD merkezli yayın organı Ankara–Tahran hattında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşımış “Türkiye'nin İran topraklarını işgal etmeyi planladığı” öne sürmüştü. Söz konusu iddia Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı. DMM'den yapılan açıklamada, "Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır" ifadelerine yer verildi. Peki, ABD - İran arasında tansiyon yükselirken Türkiye nasıl bir pozisyon alıyor? İki ülke arasındaki olası bir çatışma Türkiye’yi nasıl etkiler? Gazeteci Yakup Aslan, Sputnik’e özel anlattı.‘Türkiye geleneksel dış politika çizgisini korumakta kararlı’Gazeteci Yakup Aslan, ABD-İran arasında gerilim yükselirken Türkiye’nin öncelikli hedefinin diyalog zemini oluşturmak olduğunu söyledi:“Bölgedeki gerilim yeniden yükselirken ABD’nin askeri varlıklarını artırmasına rağmen, Türkiye geleneksel dış politika çizgisini korumakta kararlıdır. Ankara, doğrudan bir müdahaleyi değil, gerilimin daha da tırmanmasını engellemeyi ve taraflar arasında diyalog zemini oluşturmayı öncelikli hedef olarak görmektedir. Bu yaklaşım, hem mevcut dış politika pratikleriyle hem de devletin resmî açıklamalarıyla tutarlı bir çizgiyi yansıtmaktadır.”‘Türkiye taraflar arasında arabuluculuk yapmaya ve gerilimi düşürmeye hazır’Aslan, Türkiye’nin izlediği pozisyonu şu sözlerle değerlendirdi:“Ankara’nın izlediği pozisyonun merkezinde barış inşa etme hedefi vardır. Türkiye, taraflarla irtibatını sürdürerek problemlerin silahla değil müzakerelerle çözülmesi gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yaklaşımı teyit ederek, Türkiye’nin taraflar arasında arabuluculuk yapmaya ve gerilimi düşürmeye hazır olduğunu ifade etti. Ankara’nın bu tutumu, yalnız başına bir tarafı desteklemekten ziyade, sahadaki tansiyonun düşürülmesi ve bölge barışının korunması hedefini öne çıkarıyor.”

