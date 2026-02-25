https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/cinden-abdye-tarife-uyarisi-yeni-vergilere-misilleme-gelir-1103803076.html

Çin’den ABD’ye tarife uyarısı: 'Yeni vergilere misilleme gelir'

Çin Ticaret Bakanlığı, Washington’un Çin mallarına yeni gümrük vergileri getirmesi halinde karşılık vereceğini açıkladı. Pekin yönetimi, 'meşru haklarımızı... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Çin, ABD’nin Çin mallarına yönelik yeni tarifeler getirmesi durumunda misilleme yapacağını duyurdu.Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington’un ithalat soruşturması sonucunda yeni kısıtlayıcı önlemler alması halinde gerekli adımların atılacağı bildirildi.Açıklamada, “Çin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacaktır” ifadesine yer verildi.Soruşturma gerilimi artırdıBakanlığın açıklamasının, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in Çin ürünlerine yönelik tarifelerin artırılabileceğine dair sözleri üzerine yapıldığı belirtildi.Pekin yönetiminin, ABD’nin ilgili soruşturmayı sürdürmesi ve tarifeleri devreye alması halinde karşılık vereceği vurgulandı.Beş tur görüşme yapılmıştı2025’ten bu yana iki ülke arasında beş tur ticaret ve ekonomi görüşmesi yapıldığı ifade edildi.Bu görüşmeler sonucunda karşılıklı tarifelerin askıya alındığı, ihracat kontrolleri ve yatırım kısıtlamalarının yumuşatıldığı aktarıldı.Çin’in, ABD’den 'objektif ve rasyonel' bir yaklaşım beklediği bildirildi.Tansiyon yeniden yükselebilirAçıklamada, Washington’un sorumluluğu karşı tarafa yüklememesi ve ikili gerilimi artırmaktan kaçınması gerektiği belirtildi.Uzmanlar, yeni bir tarife dalgasının iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinde yeniden sertleşmeye yol açabileceğine dikkat çekiyor.

