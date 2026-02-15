Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cin-ekonomisi-2025in-son-ceyreginde-242-milyar-dolari-asan-cari-fazla-1103514868.html
Çin ekonomisi: 2025’in son çeyreğinde 242 milyar doları aşan cari fazla
Çin ekonomisi: 2025’in son çeyreğinde 242 milyar doları aşan cari fazla
Sputnik Türkiye
Çin, 2025’in dördüncü çeyreğinde 242.1 milyar dolar cari fazla verdi. Yıl genelindeki toplam cari fazla ise 734.9 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T13:08+0300
2026-02-15T13:08+0300
ekonomi̇
çin
safe
ticaret
cari açık
yatırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_b8e6f1fdb775a5bb882b1be55b326cc0.jpg
Çin'de cari işlemler dengesinin, geçen yılın son çeyreğinde 242.1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ekim-Aralık 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.Buna göre, ülkede dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, dördüncü çeyrekte 242.1 milyar dolar fazla verdi.Bu dönemde mal ticaretinde 297.3 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 40.2 milyar dolar açık, yatırımlarda 22 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6.9 milyar dolar fazla kaydedildi.Cari fazla, 2025 genelinde ise 734.9 milyar dolara ulaştı.Çin, 2024 yılında 422 milyar dolar cari fazla vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/dogalgazda-faturalandirmadan-baglanti-bedeline-kadar-bircok-alanda-degisiklik-1103511878.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0a/1099250866_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4fb8ad0e7ca653668d746dfc06771a4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, safe, ticaret, cari açık, yatırım
çin, safe, ticaret, cari açık, yatırım

Çin ekonomisi: 2025’in son çeyreğinde 242 milyar doları aşan cari fazla

13:08 15.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÇin-ABD Ticaret Savaşı
Çin-ABD Ticaret Savaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Çin, 2025’in dördüncü çeyreğinde 242.1 milyar dolar cari fazla verdi. Yıl genelindeki toplam cari fazla ise 734.9 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla kıyasla dikkat çekici artış gösterdi.
Çin'de cari işlemler dengesinin, geçen yılın son çeyreğinde 242.1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ekim-Aralık 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.
Buna göre, ülkede dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, dördüncü çeyrekte 242.1 milyar dolar fazla verdi.
Bu dönemde mal ticaretinde 297.3 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 40.2 milyar dolar açık, yatırımlarda 22 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6.9 milyar dolar fazla kaydedildi.
Cari fazla, 2025 genelinde ise 734.9 milyar dolara ulaştı.
Çin, 2024 yılında 422 milyar dolar cari fazla vermişti.
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
EKONOMİ
Doğalgazda faturalandırmadan bağlantı bedeline kadar birçok alanda değişiklik
11:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала