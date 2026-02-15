https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/cin-ekonomisi-2025in-son-ceyreginde-242-milyar-dolari-asan-cari-fazla-1103514868.html

Çin ekonomisi: 2025’in son çeyreğinde 242 milyar doları aşan cari fazla

Çin ekonomisi: 2025'in son çeyreğinde 242 milyar doları aşan cari fazla

15.02.2026

Çin'de cari işlemler dengesinin, geçen yılın son çeyreğinde 242.1 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ekim-Aralık 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.Buna göre, ülkede dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, dördüncü çeyrekte 242.1 milyar dolar fazla verdi.Bu dönemde mal ticaretinde 297.3 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 40.2 milyar dolar açık, yatırımlarda 22 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6.9 milyar dolar fazla kaydedildi.Cari fazla, 2025 genelinde ise 734.9 milyar dolara ulaştı.Çin, 2024 yılında 422 milyar dolar cari fazla vermişti.

