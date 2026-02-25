https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/brezilyada-siddetli-yagislarda-23-kisi-hayatini-kaybetti-47-kisi-kayboldu-1103778854.html

Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu

Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu

Sputnik Türkiye

Brezilya'da yaşanan sel felaketinde 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi ise kayboldu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T00:10+0300

2026-02-25T00:10+0300

2026-02-25T00:11+0300

dünya

brezilya devlet başkanı

minas gerais

sel

sel felaketi

brezilya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103778572_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0eef46b25ce89df7241b1782a9425bb9.jpg

Brezilya’da Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde 16 kişinin, Uba'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.Sel felaketi nedeniyle 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini belirten Zema, kayıp 47 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada ölümlerin büyük bölümünün toprak kaymaları ve bina çökmelerinden kaynaklandığı aktarıldı.Nehirlerin taşması sonucu en az 440 kişinin evsiz kaldığı Juiz de Fora'da ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.Yetkililer, şubat ayının tarihinin en yağışlı döneminin yaşandığını ve eyalete normalin 2 katından fazla yağış düştüğünü duyurdu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle hükümetin sefer olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbula-beklenen-saganak-yagis-geldi-bazi-ilcelerde-su-birikintileri-olustu-1103778439.html

minas gerais

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya devlet başkanı, minas gerais, sel, sel felaketi, brezilya