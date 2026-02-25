Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/brezilyada-siddetli-yagislarda-23-kisi-hayatini-kaybetti-47-kisi-kayboldu-1103778854.html
Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu
Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu
Sputnik Türkiye
Brezilya'da yaşanan sel felaketinde 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi ise kayboldu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T00:10+0300
2026-02-25T00:11+0300
dünya
brezilya devlet başkanı
minas gerais
sel
sel felaketi
brezilya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103778572_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_0eef46b25ce89df7241b1782a9425bb9.jpg
Brezilya’da Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde 16 kişinin, Uba'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.Sel felaketi nedeniyle 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini belirten Zema, kayıp 47 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada ölümlerin büyük bölümünün toprak kaymaları ve bina çökmelerinden kaynaklandığı aktarıldı.Nehirlerin taşması sonucu en az 440 kişinin evsiz kaldığı Juiz de Fora'da ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.Yetkililer, şubat ayının tarihinin en yağışlı döneminin yaşandığını ve eyalete normalin 2 katından fazla yağış düştüğünü duyurdu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle hükümetin sefer olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbula-beklenen-saganak-yagis-geldi-bazi-ilcelerde-su-birikintileri-olustu-1103778439.html
minas gerais
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103778572_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_37db3627d0a46077c3f56d84c327290f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
brezilya devlet başkanı, minas gerais, sel, sel felaketi, brezilya
brezilya devlet başkanı, minas gerais, sel, sel felaketi, brezilya

Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu

00:10 25.02.2026 (güncellendi: 00:11 25.02.2026)
© AP Photo / Silvia IzquierdoBrezilya'da sel felaketi
Brezilya'da sel felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Abone ol
Brezilya'da yaşanan sel felaketinde 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi ise kayboldu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Brezilya’da Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde 16 kişinin, Uba'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Sel felaketi nedeniyle 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini belirten Zema, kayıp 47 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada ölümlerin büyük bölümünün toprak kaymaları ve bina çökmelerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Nehirlerin taşması sonucu en az 440 kişinin evsiz kaldığı Juiz de Fora'da ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, şubat ayının tarihinin en yağışlı döneminin yaşandığını ve eyalete normalin 2 katından fazla yağış düştüğünü duyurdu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle hükümetin sefer olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
İstanbul'da bazı bölgelerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul'a beklenen sağanak yağış geldi: Bazı ilçelerde su birikintileri oluştu
Dün, 23:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала