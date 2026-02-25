https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/brezilyada-siddetli-yagislarda-23-kisi-hayatini-kaybetti-47-kisi-kayboldu-1103778854.html
Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu
Brezilya'da yaşanan sel felaketinde 23 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi ise kayboldu. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.
Brezilya'da şiddetli yağışlarda 23 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi kayboldu
00:10 25.02.2026 (güncellendi: 00:11 25.02.2026)
Brezilya’da Minas Gerais Valisi Romeu Zema, basına yaptığı açıklamada, Minas Gerais eyaletine bağlı Juiz de Fora kentinde 16 kişinin, Uba'da ise 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Sel felaketi nedeniyle 3 günlük resmi yas ilan ettiklerini belirten Zema, kayıp 47 kişinin bulunması için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada ölümlerin büyük bölümünün toprak kaymaları ve bina çökmelerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Nehirlerin taşması sonucu en az 440 kişinin evsiz kaldığı Juiz de Fora'da ölü sayısının daha da artabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, şubat ayının tarihinin en yağışlı döneminin yaşandığını ve eyalete normalin 2 katından fazla yağış düştüğünü duyurdu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ise basına yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle hükümetin sefer olduğunu belirterek, "Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.