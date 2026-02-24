https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbula-beklenen-saganak-yagis-geldi-bazi-ilcelerde-su-birikintileri-olustu-1103778439.html

İstanbul'a beklenen sağanak yağış geldi: Bazı ilçelerde su birikintileri oluştu

İstanbul'a beklenen sağanak yağış geldi: Bazı ilçelerde su birikintileri oluştu

İstanbul'da etkili olan sağanak, özellikle Sultangazi ve Arnavutköy'de bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu.

İstanbul’da bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Avrupa Yakası’nda Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekiplerin su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

