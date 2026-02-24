Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/istanbula-beklenen-saganak-yagis-geldi-bazi-ilcelerde-su-birikintileri-olustu-1103778439.html
İstanbul'a beklenen sağanak yağış geldi: Bazı ilçelerde su birikintileri oluştu
İstanbul'a beklenen sağanak yağış geldi: Bazı ilçelerde su birikintileri oluştu
İstanbul'da etkili olan sağanak, özellikle Sultangazi ve Arnavutköy'de bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Dışarıda bulunanlar yağış nedeniyle zor...
2026-02-24T23:55+0300
2026-02-24T23:55+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103778264_0:185:1546:1055_1920x0_80_0_0_d5654ca35b5bf5506ff3241a742430bf.jpg
İstanbul’da bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Avrupa Yakası’nda Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekiplerin su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İstanbul'a beklenen sağanak yağış geldi: Bazı ilçelerde su birikintileri oluştu

23:55 24.02.2026
İstanbul'da bazı bölgelerde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul’da etkili olan sağanak, özellikle Sultangazi ve Arnavutköy’de bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Dışarıda bulunanlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul’da bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Avrupa Yakası’nda Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekiplerin su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İstanbul'a kış geri dönüyor: Karla karışık yağmur uyarısı verildi
15:54
