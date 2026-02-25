https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/bitcoinde-trump-rallisi-altin-uzmanindan-tek-paylasim-cokertir-uyarisi-1103792420.html

Bitcoin’de Trump rallisi, altın uzmanından ‘tek paylaşım çökertir’ uyarısı

Bitcoin'de Trump rallisi, altın uzmanından 'tek paylaşım çökertir' uyarısı

Trump’ın Birliğin Durumu konuşması öncesi 66 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, konuşma sırasında ivme kaybederken, altın uzmanı Schiff, Trump’ın tek bir paylaşımının bile sert bir satış dalgası başlatabileceğini söyledi.

Bitcoin, Donald Trump’ın ABD Kongresi’ndeki Birliğin Durumu (State of the Union) konuşması sırasında elde ettiği kazanımların bir kısmını geri verdi. Hemen öncesinde 66 bin dolar seviyesini aşan kripto para, konuşma öncesinde gün içi en yüksek artışını kaydetmişti.Çarşamba günü Pekin saatiyle TSİ ile 10.00 itibarıyla Bitcoin yüzde 2’nin üzerinde artışla yaklaşık 65 bin 500 dolardan işlem gördü. Trump’ın konuşması öncesinde ise yükseliş yüzde 3.52’ye kadar çıkarak 13 Şubat’tan bu yana en güçlü gün içi performansa işaret etti.Ethereum da yüzde 2.5’in üzerinde artarak 1.906 dolara yükseldi; gün içinde kazanç bir ara yüzde 4.84’e ulaşmıştı.Altcoinlerde geniş çaplı artışPiyasa duyarlılığındaki toparlanmayla birlikte orta ve küçük ölçekli kripto varlıklarda da geniş çaplı artış görüldü. Solana gün içinde yüzde 5.48’e kadar yükselirken XRP yüzde 3.53 prim yaptı. Ancak her iki varlık da daha sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.‘Dipten alım’ değerlendirmesiOrbit Markets’in kurucu ortağı Caroline Mauron, Amerikan basınına, sabah saatlerindeki yükselişi ‘dipten alım’ olarak nitelendirdi. Mauron, “Bu toparlanma, süregelen satışların ardından gelen bir dipten alım hamlesi gibi görünüyor. Bitcoin 70 bin dolara ulaşırsa piyasa anlatısı değişir” değerlendirmesinde bulundu.‘Tek paylaşım çökertebilir’Öte yandan uzun süredir Bitcoin eleştirileriyle bilinen altın savunucusu Peter Schiff de tartışmayı yeniden alevlendirdi. Schiff, 25 Şubat’ta X platformunda yaptığı paylaşımda, Trump’ın Bitcoin’i ‘Ponzi’ olarak nitelendiren tek bir sosyal medya mesajının bile sert bir satış dalgasını tetikleyebileceğini öne sürdü.Schiff, Bitcoin’in 2026 görünümünün kırılgan olduğunu savunarak fiyatın 20 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini iddia etti. Kripto piyasasının büyük ölçüde duyarlılıkla hareket ettiğini belirten Schiff, “Eğer Trump Truth Social’da Bitcoin’in bir saadet zinciri (Ponzi) olduğunu yazarsa, bunun etkisi ağır olabilir” görüşünü dile getirdi.Schiff’in açıklamaları kripto topluluğunda ikiye bölünmüş tepkilere yol açtı. Bazı kullanıcılar, tek bir paylaşımın 2026’da Bitcoin’i ‘çökertemeyeceğini’ savunarak bu görüşü ‘korku, belirsizlik ve şüphe’ olarak nitelendirdi. Diğer bir kesim ise siyasi açıklamaların kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde hala etkili olabileceğine dikkat çekti.Son dönemde Bitcoin’in 66 bin dolar civarında tutunması ve kurumsal benimsemenin artması, piyasanın önceki döngülere kıyasla daha dayanıklı olduğu yorumlarına yol açıyor. Buna karşın siyasi söylemlerin ve jeopolitik risklerin kripto varlıklar üzerindeki etkisi, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

