Şarkıcı ve model Tuğba Özay, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
Şarkıcı ve model Tuğba Özay, Radyo Sputnik’te Gün Ortası programında “chemtrails/iklim mühendisliği” iddialarına ilişkin görüşlerini anlattı.
Özay, bu konuda uzmanlarla görüştüğünü, kamuoyunda açık tartışma yapılmasını istediğini ve yetkililere çağrıda bulunduğunu söyledi.
Özay, yaşadığı sağlık sorunlarını bu tartışmayla ilişkilendirdiğini belirtirken, iddiaların bilimsel zeminde ele alınması gerektiğini savundu.
Konuya yaklaşımının kişisel bir deneyimle başladığını söyleyen Özay, şunları söyledi:
Babamı kaybettikten sonra bu konuya daha da odaklandım. Kendim de benzer dönemlerde solunum yollarıyla ilgili sorunlar yaşadım; oksijen verildiğinde kısa sürede toparladığım oldu. Bu nedenle ‘havadan’ etkilendiğimi düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim ‘savunduğum’ bir şey olmaktan ziyade, insanların dikkatini çekmeye çalıştığım bir başlık. ‘İklim mühendisliği’ denilen bir alan var; ben de bunun şeffaf biçimde konuşulması gerektiğini düşünüyorum. ‘Su buharı’ denilerek geçiştirilmemeli; tartışma açık yürümeli.
'Derdim gündem olmak değil'
Konunun uzmanlar arasında canlı yayında tartışılması gerektiğini dile getiren Özay, şöyle konuştu:
Bu konunun karşısında duran isimler de dahil olmak üzere, uzmanlar aynı masada konuşsun. Benim çağrım şu: Türkiye’nin önünde, açık oturum gibi bir formatta, bilimsel temelde tartışılsın; insanlar ‘ne oluyor’ sorusuna net yanıt alsın. Bu başlıkta konuştuğum için eleştiriler de geliyor, destek mesajları da geliyor. Benim derdim gündem olmak değil; ‘doğa bilinci’ ve farkındalık. Çocukların doğayla buluşmasını, doğa bilincinin eğitimde yer almasını çok önemsiyorum.
'Putin’in duruşunu ve vatanseverliğini beğeniyorum'
Rus lider Vladimir Putin’in geçmişte yaptığı bazı açıklamaları da hatırlatan Özay, özellikle hava sahası ve iklim müdahaleleri konusundaki sert tutumuna atıf yaparak küresel siyaset ve liderlik anlayışı üzerine şu değerlendirmede bulundu:
Putin’in duruşunu ve vatanseverliğini beğeniyorum. Milletine karşı aldığı önlemleri, koyduğu kuralları kendi bakış açımda toplumu koruma refleksi olarak değerlendiriyorum. Bazı yasaklar eğer toplumu doğru yönlendirme amacı taşıyorsa, bunu farklı okumak gerekir.
Epstein dosyalarına ve küresel ölçekteki tartışmalara atıf yapan Özay, bu başlığın yeterince sorgulanmadığını savunarak şunları aktardı:
Epstein adası ne ise, gökyüzü de şu anda odur dedim. Çünkü dünyada çok büyük belgeler, çok büyük iddialar ortaya çıktı. Buna rağmen kamuoyunun yeterince ayağa kalkmadığını düşünüyorum. Bu kadar ağır suçlamalar konuşulurken sessizlik dikkat çekici.
'İyilik daha güçlü ama korku daha görünür'
Özay, küresel güç odaklarına ilişkin değerlendirmelerinde sert ifadeler kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünyada kötülük organize bir şekilde yayılıyor gibi bir algı var. Sürekli kriz, sürekli korku, sürekli tehdit. İnsanlar da bu yüzden sorgulamaktan uzaklaşıyor. Oysa iyilik daha güçlü ama korku daha görünür hale getiriliyor. Belki bugün söylediklerim fazla bulunuyor ama günün birinde insanlar bu uyarıların neden yapıldığını daha iyi anlayacak. Bir kişinin bile konuşması önemlidir. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı kurtarır denir ya; ben de o bir kişinin etkisine inanıyorum.