Tuğba Özay: Epstein Adası ne ise gökyüzü de şu anda o

Tuğba Özay: Epstein Adası ne ise gökyüzü de şu anda o

Şarkıcı ve model Tuğba Özay, Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Şarkıcı ve model Tuğba Özay, Radyo Sputnik’te Gün Ortası programında “chemtrails/iklim mühendisliği” iddialarına ilişkin görüşlerini anlattı. Özay, bu konuda uzmanlarla görüştüğünü, kamuoyunda açık tartışma yapılmasını istediğini ve yetkililere çağrıda bulunduğunu söyledi. Özay, yaşadığı sağlık sorunlarını bu tartışmayla ilişkilendirdiğini belirtirken, iddiaların bilimsel zeminde ele alınması gerektiğini savundu. Konuya yaklaşımının kişisel bir deneyimle başladığını söyleyen Özay, şunları söyledi: 'Derdim gündem olmak değil'Konunun uzmanlar arasında canlı yayında tartışılması gerektiğini dile getiren Özay, şöyle konuştu:'Putin’in duruşunu ve vatanseverliğini beğeniyorum'Rus lider Vladimir Putin’in geçmişte yaptığı bazı açıklamaları da hatırlatan Özay, özellikle hava sahası ve iklim müdahaleleri konusundaki sert tutumuna atıf yaparak küresel siyaset ve liderlik anlayışı üzerine şu değerlendirmede bulundu:Epstein dosyalarına ve küresel ölçekteki tartışmalara atıf yapan Özay, bu başlığın yeterince sorgulanmadığını savunarak şunları aktardı:'İyilik daha güçlü ama korku daha görünür'Özay, küresel güç odaklarına ilişkin değerlendirmelerinde sert ifadeler kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü:

