https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ankara-merkezli-9-ilde-sahte-ilan-operasyonu-16-kisi-gozaltina-alindi-1103805568.html
Ankara merkezli 9 ilde sahte ilan operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 9 ilde sahte ilan operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı
Ankara merkezli 9 ilde, internet üzerinden sahte konut ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir ilan sitesi üzerinden yayımlanan sahte satılık ev ilanıyla bir kişinin 13 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi.Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Ankara merkezli 9 ilde sahte ilan operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 9 ilde, internet üzerinden sahte konut ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir ilan sitesi üzerinden yayımlanan sahte satılık ev ilanıyla bir kişinin 13 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.
İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi.
Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
