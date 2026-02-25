https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ankara-merkezli-9-ilde-sahte-ilan-operasyonu-16-kisi-gozaltina-alindi-1103805568.html

Ankara merkezli 9 ilde sahte ilan operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Ankara merkezli 9 ilde sahte ilan operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara merkezli 9 ilde, internet üzerinden sahte konut ilanı vererek dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T17:25+0300

2026-02-25T17:25+0300

2026-02-25T17:25+0300

türki̇ye

ankara

türkiye

sahte

sahte kimlik

sahte imza

i̇lan

elektronik i̇lan doğrulama sistemi

sosyal medya ilan dolandırıcılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093336435_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_76bd38d5f1f430b2827e088b97050770.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, bir ilan sitesi üzerinden yayımlanan sahte satılık ev ilanıyla bir kişinin 13 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.İhbar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi.Ankara merkezli olarak İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.Şüpheliler hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/sosyal-medya-ve-e-ticaret-sitelerinde-sahte-ilanla-dolandiricilik-9-ilde-gerceklesen-operasyonda-7-1103107398.html

türki̇ye

ankara

i̇lan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, türkiye, sahte, sahte kimlik, sahte imza, i̇lan, elektronik i̇lan doğrulama sistemi, sosyal medya ilan dolandırıcılığı