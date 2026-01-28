Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260128/sosyal-medya-ve-e-ticaret-sitelerinde-sahte-ilanla-dolandiricilik-9-ilde-gerceklesen-operasyonda-7-1103107398.html
Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde sahte ilanla dolandırıcılık: 9 ilde gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı
Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde sahte ilanla dolandırıcılık: 9 ilde gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı
Kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 9 ilde operasyın gerçekleştirildi. 28 kişi gözaltına alınırken 7... 28.01.2026
2026-01-28T23:57+0300
2026-01-29T00:02+0300
Mersin merkezli 9 ilde gerçekleşen operasyonda ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.Sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.Çalışmada Türkiye genelindeki 700 kişinin mağdur edildiği, şüphelilere ait banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 450 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri saptanan 3 ofis ve 1 ikametteki aramalarda, 28 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte polis muhabiri kartı, çeşitli kişilere ait 16 kimlik ile 20 banka ve kredi kartı ele geçirildi.Hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlünün de yakalandığı operasyom kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.
Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinde sahte ilanla dolandırıcılık: 9 ilde gerçekleşen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı

23:57 28.01.2026 (güncellendi: 00:02 29.01.2026)
Mersin merkezli operasyonda 7 kişi tutuklandı
Abone ol
Kamuoyunda 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 9 ilde operasyın gerçekleştirildi. 28 kişi gözaltına alınırken 7 şüpheli tutuklandı. Şahısların 700 kişiyi mağdur ettikleri biliniyor.
Mersin merkezli 9 ilde gerçekleşen operasyonda ev ve oto alım-satım dolandırıcılığı yöntemiyle vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı.
Sosyal medya ve e-ticaret platformlarında sahte ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Çalışmada Türkiye genelindeki 700 kişinin mağdur edildiği, şüphelilere ait banka hesaplarında suçtan elde edildiği değerlendirilen 450 milyon liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini yürüttükleri saptanan 3 ofis ve 1 ikametteki aramalarda, 28 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, sahte polis muhabiri kartı, çeşitli kişilere ait 16 kimlik ile 20 banka ve kredi kartı ele geçirildi.
Hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 firari hükümlünün de yakalandığı operasyom kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.
