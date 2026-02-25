https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ankara-gune-beyaz-ortuyle-uyandi-yuksek-kesimlerde-kar-etkili-oluyor-1103786615.html
Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Ankara güne kar ile uyandı.Yağmur kara döndüKentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Sputnik Türkiye
tr_TR
Sputnik Türkiye
