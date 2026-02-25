Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ankara-gune-beyaz-ortuyle-uyandi-yuksek-kesimlerde-kar-etkili-oluyor-1103786615.html
Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Sputnik Türkiye
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T09:40+0300
2026-02-25T09:40+0300
yaşam
ankara
çankaya
gölbaşı
kar
kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103785859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82817c9914a35917884e2fa44b399918.jpg
Ankara güne kar ile uyandı.Yağmur kara döndüKentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tum-bolgelerde-yagmur-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-kuzey-ve-guneyde-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-1103781349.html
ankara
çankaya
gölbaşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103785859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912dd070b2250f539141bc49bfdb5140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, çankaya, gölbaşı, kar, kar yağışı
ankara, çankaya, gölbaşı, kar, kar yağışı

Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

09:40 25.02.2026
© Ahmet Serdar EserAnkara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Ankara güne kar ile uyandı.
© Ahmet Serdar EserAnkara'da kar
Ankara'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
Ankara'da kar
© Ahmet Serdar Eser

Yağmur kara döndü

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.
© Ahmet Serdar EserAnkara'da kar
Ankara'da kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
Ankara'da kar
© Ahmet Serdar Eser
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
© Ahmet Serdar EserÇankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.
© Ahmet Serdar Eser
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
YAŞAM
Tüm bölgelerde yağmur ve kar yağışı etkili olacak: Kuzey ve güneyde 17 il için sarı kodlu uyarı
07:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала