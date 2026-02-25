https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/ankara-gune-beyaz-ortuyle-uyandi-yuksek-kesimlerde-kar-etkili-oluyor-1103786615.html

Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

Ankara güne beyaz örtüyle uyandı: Yüksek kesimlerde kar etkili oluyor

25.02.2026

Ankara güne kar ile uyandı.Yağmur kara döndüKentte gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artırarak karla karışık yağmura, sabah kara dönüştü.Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinin yüksek kesimlerinde park, cadde, sokak ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

