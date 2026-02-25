https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdnin-irana-saldirmasi-halinde-turkiyenin-de-irani-isgal-etmeyi-planladigi-yonundeki-iddiaya-1103779920.html
'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddiaya DMM'den açıklama
'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddiaya DMM'den açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialara yönelik dezenformasyon...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:
Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.