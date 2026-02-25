Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddiaya DMM'den açıklama
'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddiaya DMM'den açıklama
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialara yönelik dezenformasyon... 25.02.2026
türki̇ye
i̇ran
dezenformasyonla mücadele merkezi
abd
türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/balikesirde-f-16-dustu-bir-pilotumuz-sehit-olmustur-1103779805.html
türki̇ye
i̇ran
abd
i̇ran, dezenformasyonla mücadele merkezi, abd, türkiye
i̇ran, dezenformasyonla mücadele merkezi, abd, türkiye

'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddiaya DMM'den açıklama

02:46 25.02.2026
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AA
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'ABD'nin İran'a saldırması halinde Türkiye'nin de İran'ı işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialara yönelik dezenformasyon uyarısında bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

Bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'ABD'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye'nin de güvenlik gerekçesiyle İran topraklarını işgal etmeyi planladığı' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine her zaman saygı gösteren devletimiz, sınır güvenliğimizi sağlamak için de krizler olsun ya da olmasın 7 gün 24 saat esasına göre gerekli önlemleri almaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemesi ve resmi kurumların açıklamalarını dikkate alması önem arz etmektedir.

