https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/izmirde-siddetli-yagis-nedeniyle-selcuk-aydin-kara-yolu-coktu-1103312991.html
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
Sputnik Türkiye
İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T12:06+0300
2026-02-06T12:06+0300
2026-02-06T12:06+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
selçuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103313092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c17d927bef7bd40acc72eb5ea5d04a89.jpg
İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.Çift yönlü kapatıldıÇökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.'Deprem oldu sandık'Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/balikesirde-siddetli-yagis-nedeniyle-kopru-coktu-1103215313.html
türki̇ye
i̇zmir
selçuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103313092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61de7cb30c5057442c1ef55ec4827575.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
selçuk-aydın kara yolu çöktü
selçuk-aydın kara yolu çöktü
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.
İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.
Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.