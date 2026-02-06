https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/izmirde-siddetli-yagis-nedeniyle-selcuk-aydin-kara-yolu-coktu-1103312991.html

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye

İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.Çift yönlü kapatıldıÇökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.'Deprem oldu sandık'Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.

