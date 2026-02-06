Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/izmirde-siddetli-yagis-nedeniyle-selcuk-aydin-kara-yolu-coktu-1103312991.html
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
Sputnik Türkiye
İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-06T12:06+0300
2026-02-06T12:06+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
selçuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103313092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c17d927bef7bd40acc72eb5ea5d04a89.jpg
İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.Çift yönlü kapatıldıÇökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.'Deprem oldu sandık'Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/balikesirde-siddetli-yagis-nedeniyle-kopru-coktu-1103215313.html
türki̇ye
i̇zmir
selçuk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/06/1103313092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61de7cb30c5057442c1ef55ec4827575.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
selçuk-aydın kara yolu çöktü
selçuk-aydın kara yolu çöktü

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü

12:06 06.02.2026
© Ferdi Uzunİzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolu çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2026
© Ferdi Uzun
Abone ol
İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı.
İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

Çift yönlü kapatıldı

Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

'Deprem oldu sandık'

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
2 Şubat, 23:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала