17 yıldır kayıp olan genç kızla ilgili sır çözüldü: Eski enişte itiraf etti, ablası da gözaltında

Manisa Şehzadeler’de 2009’dan bu yana kayıp olan Ebru K. (17) için 1 Ekim 2025’te yapılan ihbar sonrası soruşturma derinleşti. Eski enişte Ufuk K. cinayeti... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde yaşayan Münevver K. (60), 1 Ekim 2025’te jandarmaya başvurarak, 2009 yılının aralık ayında 17 yaşındaki kızı Ebru K'nin evden kendi isteğiyle ayrıldığını ve o tarihten itibaren bir daha kendisinden haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu.Soruşturma genişletildi, HTS ve teknik takip devreye girdiİhbar üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, Ebru K'nin eski eniştesi Ufuk K. (55) ile bir süre ilişki yaşadığı ve hamile kaldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturmayı genişletti.Bu kapsamda şüphelilerin çeşitli dönemlerde kullandıkları değerlendirilen 25 GSM hattının HTS kayıtları, tanık beyanları, saha araştırmaları ve teknik takip sonucunda Ebru K'nin ablası Fatma K. (36), üvey kardeşleri Mustafa K. (46), Arif K. (42) ve eski eniştesi Ufuk K. hakkında gözaltı kararı verildi.3 ilde eş zamanlı operasyon: 4 şüpheli yakalandıŞüpheliler, Manisa, İzmir ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı sürelerinin soruşturma kapsamında uzatıldığı öğrenildi.Eski enişte itiraf etti, kazıda kemik parçaları bulunduŞüpheli Ufuk K'nin ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve cesedin yerini gösterebileceğini beyan etmesi üzerine, Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki bir bahçede kazı çalışması yaptı.Çalışmada kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen çok sayıda kemik parçası bulundu. Kemikler kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturmanın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

