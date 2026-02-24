https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/yunanistanda-sinir-bolgelerinde-gorev-yapan-askerlere-odenen-tazminat-100-euroya-cikarildi-1103764833.html
Yunanistan'da sınır bölgelerinde görev yapan askerlere ödenen tazminat 100 euroya çıkarıldı
24.02.2026
Yunanistan’da askerlik hizmetine ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında, temel eğitimin süresi 10 haftaya çıkarıldı ve sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 100 euroya yükseltildi.
Yunanistan Savunma Bakanlığının ‘Gündem 2030’ reform programı çerçevesinde uygulamaya konulan yeni askerlik modeli, Şubat 2026 celp döneminden itibaren yürürlüğe girdi.
Askerlik hizmeti ne kadar?
Askerlik hizmetinin 12 ay olduğu ülkede, Batı Trakya ve Doğu Ege adaları gibi sınır bölgelerinde görev yapmayı tercih edenler için bu süre 9 aya indirilecek.
Düzenleme kapsamında, sınır bölgelerinde görev yapan erlere ödenen aylık tazminat 8.80 eurodan 100 euroya, temel eğitimin süresi de 10 haftaya çıkarıldı. Ülke içindeki birliklerde görev yapan erlere ise aylık 50 euro ödeme yapılacak.