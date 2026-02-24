Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/yilin-ilk-leylegi-nazli-geldi-yaren-leylek-bekleniyor-1103772296.html
Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor
Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor
Eskikaraağaç Mahallesi'nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la... 24.02.2026
türki̇ye
adem yılmaz
eskikaraağaç
türkiye
leylek
yaren leylek
leylek göçü
yaz
yaz sezonu
yaz tatili
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazlı’nın sabah saatlerinde yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti.Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.
adem yılmaz, eskikaraağaç, türkiye, leylek, yaren leylek, leylek göçü, yaz, yaz sezonu, yaz tatili, yaz saati
Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor

17:51 24.02.2026
Eskikaraağaç Mahallesi’nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin yuvasına bu kez eşi 'Nazlı' geldi.
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazlı’nın sabah saatlerinde yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti.
Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.
Yaren leylek göl manzaralı yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2025
YAŞAM
Leylekler ne kadar yaşar? İşte 'baharın bekçilerinin' göç yolları ve Türkiye’de kalış süreleri
15 Mart 2025, 13:08
