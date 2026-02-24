https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/yilin-ilk-leylegi-nazli-geldi-yaren-leylek-bekleniyor-1103772296.html

Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor

Eskikaraağaç Mahallesi'nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nin Türkiye'deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la...

Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazlı’nın sabah saatlerinde yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti.Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.

