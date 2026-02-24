https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/yilin-ilk-leylegi-nazli-geldi-yaren-leylek-bekleniyor-1103772296.html
Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor
Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor
Sputnik Türkiye
Eskikaraağaç Mahallesi’nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T17:51+0300
2026-02-24T17:51+0300
2026-02-24T17:51+0300
türki̇ye
adem yılmaz
eskikaraağaç
türkiye
leylek
yaren leylek
leylek göçü
yaz
yaz sezonu
yaz tatili
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103770434_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c6ec1ffaa7057d1343b1d85f5c236841.jpg
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazlı’nın sabah saatlerinde yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti.Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/leylekler-ne-kadar-yasar-iste-baharin-bekcilerinin-goc-yollari-ve-turkiyede-kalis-sureleri-1094539232.html
türki̇ye
eskikaraağaç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103770434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f2ebbc1fffac8f5e2da5fe884275b842.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adem yılmaz, eskikaraağaç, türkiye, leylek, yaren leylek, leylek göçü, yaz, yaz sezonu, yaz tatili, yaz saati
adem yılmaz, eskikaraağaç, türkiye, leylek, yaren leylek, leylek göçü, yaz, yaz sezonu, yaz tatili, yaz saati
Yılın ilk leyleği Nazlı geldi: Yaren leylek bekleniyor
Eskikaraağaç Mahallesi’nde bu yılın ilk leyleği görüldü. Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan mahallede, balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin yuvasına bu kez eşi 'Nazlı' geldi.
Bursa'da balıkçı Adem Yılmaz'la kurduğu bağla tanınan 'Yaren' leyleğin eşi 'Nazlı' bu yıl gelen ilk leylek oldu.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nazlı’nın sabah saatlerinde yuvaya, öğleden sonra ise Adem Yılmaz’ın çatısına konduğunu belirtti.
Leylek çiftinin 27 Şubat’ta gelerek kendi 'en erken geliş' rekorunu yinelediği kaydedildi. Yaren’in ise henüz mahalleye ulaşmadığı, gözlerin onun gelişine çevrildiği ifade edildi.