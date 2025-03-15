https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/leylekler-ne-kadar-yasar-iste-baharin-bekcilerinin-goc-yollari-ve-turkiyede-kalis-sureleri-1094539232.html

Leylekler ne kadar yaşar? İşte 'baharın bekçilerinin' göç yolları ve Türkiye’de kalış süreleri

Leylekler ne kadar yaşar? İşte 'baharın bekçilerinin' göç yolları ve Türkiye’de kalış süreleri

Sputnik Türkiye

Leylekler, uzun ömürleri ve göçmen kuş olmalarıyla bilinir. Peki, leylekler ne kadar yaşar? Hangi ülkelerden göç ederler? Türkiye’de hangi zamanlarda... 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T13:08+0300

2025-03-15T13:08+0300

2025-03-15T13:08+0300

leylek

leylek

yaşam

yaren leylek

leylek köyü

leylek göçü

kara leylek

asya

türkiye

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Leyleklerin ortalama ömrü 20-30 yıl arasında değişir. Ancak bazı bireylerin 40 yıla kadar yaşadığı da gözlemlenmiştir. Doğal yaşam alanlarında yırtıcı hayvanlar, avcılar ve çevresel faktörler leyleklerin ömrünü etkileyen başlıca unsurlardır.Yaren Leylek kaç yaşında?Yaren'in 2007 veya 2008 doğumlu olduğu tahmin ediliyor.Leyleklerin göç yolları hangi ülkelerden geçer?Leylekler, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuş türlerinden biridir. İki ana göç rotası bulunur:Türkiye, leylekler için önemli bir geçiş noktasıdır ve her yıl binlerce leylek bu rotayı kullanır.Leylekler Türkiye’de hangi zamanlarda olur?Leylekler, Türkiye’ye genellikle Mart ayında gelir. İlkbaharın gelişiyle birlikte yuvalarına dönen leylekler, burada üreme ve yavru büyütme sürecini geçirirler. Yaz aylarında Türkiye’nin birçok bölgesinde görülebilen leylekler, özellikle sulak alanlar ve tarım arazilerini tercih eder.Leylekler Türkiye’den ne zaman göç edecek?Leyleklerin göç dönemi, Ağustos sonu ve Eylül başında başlar. Bu süreçte havanın soğumasıyla birlikte yiyecek bulmaları zorlaşır ve sıcak bölgelere yönelirler. Eylül ayının ortasına kadar büyük gruplar halinde göç ederler ve Ekim ayına gelindiğinde Türkiye’de neredeyse hiç leylek kalmaz.Leyleklerin göç serüveni devam ediyorLeyleklerin göçü, doğanın en etkileyici olaylarından biri olarak kabul edilir. Türkiye, bu büyüleyici yolculuğun en önemli duraklarından biri. Her yıl milyonlarca leylek, bu doğal döngüyü sürdürerek göç yollarını kullanmaya devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/yaren-leylekten-guzel-haber-14uncu-yilda-da-evine-geldi-1094534592.html

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