Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı

Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı

24.02.2026

Adıyaman’da, bir genç şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarda yaşandı.Yakınları fark etti, 112’ye haber verildi19 yaşındaki M.Y.K.’nin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte ettiği belirtildi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyorOlay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

