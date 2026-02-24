https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/vucuduna-camasir-suyu-enjekte-etti-hastaneye-kaldirildi-1103756296.html
Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı
Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınındaki cezaevi lojmanlarında yaşayan 19 yaşındaki M.Y.K. şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ettiği iddiasıyla... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T12:44+0300
2026-02-24T12:44+0300
2026-02-24T12:44+0300
türki̇ye
çamaşır suyu
adıyaman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg
Adıyaman’da, bir genç şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarda yaşandı.Yakınları fark etti, 112’ye haber verildi19 yaşındaki M.Y.K.’nin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte ettiği belirtildi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyorOlay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/2025-yili-evlenme-ve-bosanma-verileri-aciklandi-evlilik-yasi-yukseldi-bosanma-artti-en-cok-bosanma-1103747906.html
türki̇ye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf29dae0c8fd84540614a4e44653428.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çamaşır suyu, adıyaman
Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı
Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınındaki cezaevi lojmanlarında yaşayan 19 yaşındaki M.Y.K. şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ettiği iddiasıyla rahatsızlandı. Yakınlarının 112’ye ihbarı üzerine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Adıyaman’da, bir genç şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarda yaşandı.
Yakınları fark etti, 112’ye haber verildi
19 yaşındaki M.Y.K.’nin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte ettiği belirtildi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor
Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.