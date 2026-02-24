Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/vucuduna-camasir-suyu-enjekte-etti-hastaneye-kaldirildi-1103756296.html
Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı
Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınındaki cezaevi lojmanlarında yaşayan 19 yaşındaki M.Y.K. şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ettiği iddiasıyla... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T12:44+0300
2026-02-24T12:44+0300
türki̇ye
çamaşır suyu
adıyaman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_660ab7c223fa2be217819f0606e42abc.jpg
Adıyaman’da, bir genç şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarda yaşandı.Yakınları fark etti, 112’ye haber verildi19 yaşındaki M.Y.K.’nin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte ettiği belirtildi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyorOlay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/2025-yili-evlenme-ve-bosanma-verileri-aciklandi-evlilik-yasi-yukseldi-bosanma-artti-en-cok-bosanma-1103747906.html
türki̇ye
adıyaman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/08/1092449737_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ddf29dae0c8fd84540614a4e44653428.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çamaşır suyu, adıyaman
çamaşır suyu, adıyaman

Vücuduna çamaşır suyu enjekte etti, hastaneye kaldırıldı

12:44 24.02.2026
© AAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© AA
Abone ol
Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınındaki cezaevi lojmanlarında yaşayan 19 yaşındaki M.Y.K. şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ettiği iddiasıyla rahatsızlandı. Yakınlarının 112’ye ihbarı üzerine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, genç Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Adıyaman’da, bir genç şırıngayla vücuduna çamaşır suyu enjekte ederek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman Merkez Hacihalil Köyü yakınlarında bulunan cezaevinde lojmanlarda yaşandı.

Yakınları fark etti, 112’ye haber verildi

19 yaşındaki M.Y.K.’nin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı şırıngayla çektiği çamaşır suyunu vücuduna enjekte ettiği belirtildi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.K.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Genç, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. M.Y.K.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
boşanma - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
YAŞAM
2025 yılı evlenme ve boşanma verileri açıklandı: Evlilik yaşı yükseldi, boşanma arttı, en çok boşanma hangi ilde?
10:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала