Uşakov: Kiev’in nükleer silah edinme planlarını ABD’ye ileteceğiz
24.02.2026
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus medyasına verdiği demeçte Rusya’nın Kiev yönetiminin Batı’dan nükleer silah temin etme yönündeki olası girişimlerine ilişkin bilgileri ABD’ye ileteceğini söyledi.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kiev'in Batı'dan nükleer silah edinme niyetine dair bilgilerin ABD'ye iletileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus medyasına verdiği demeçte Rusya’nın Kiev yönetiminin Batı’dan nükleer silah temin etme yönündeki olası girişimlerine ilişkin bilgileri ABD’ye ileteceğini söyledi.
Kiev’in Batı’dan nükleer silah alma niyetine dair tüm bilgiler Amerikalılara elbette iletilecek. Zaten şu anda tüm kanallardan yorumlar yapılıyor. Umarım bu bilgi Amerikalılara gerçekten ulaşır. Bu konuyu özellikle görüşeceğiz.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.