Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/usakov-kievin-nukleer-silah-edinme-planlarini-abdye-iletecegiz-1103772438.html
Uşakov: Kiev’in nükleer silah edinme planlarını ABD’ye ileteceğiz
Uşakov: Kiev’in nükleer silah edinme planlarını ABD’ye ileteceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kiev'in Batı'dan nükleer silah edinme niyetine dair bilgilerin ABD'ye iletileceğini açıkladı. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T18:01+0300
2026-02-24T18:24+0300
dünya
yuriy uşakov
kiev
batı
abd
nükleer silah
rossiya-1
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
i̇ngiltere
fransa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102606/99/1026069998_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e2d154ef8b88111db34e2d635d1c3ed4.jpg
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus medyasına verdiği demeçte Rusya’nın Kiev yönetiminin Batı’dan nükleer silah temin etme yönündeki olası girişimlerine ilişkin bilgileri ABD’ye ileteceğini söyledi.Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/matviyenko-rus-senatorlerin-kieve-nukleer-silah-transferine-tepkisi-konunun-ivediligini-yansitiyor-1103766811.html
kiev
batı
abd
i̇ngiltere
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102606/99/1026069998_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_bd8d61bd5e66349f61a4a8e36166d9ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yuriy uşakov, kiev, batı, abd, nükleer silah, rossiya-1, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), i̇ngiltere, fransa
yuriy uşakov, kiev, batı, abd, nükleer silah, rossiya-1, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), i̇ngiltere, fransa

Uşakov: Kiev’in nükleer silah edinme planlarını ABD’ye ileteceğiz

18:01 24.02.2026 (güncellendi: 18:24 24.02.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinYuriy Uşakov
Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Kiev'in Batı'dan nükleer silah edinme niyetine dair bilgilerin ABD'ye iletileceğini açıkladı.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rus medyasına verdiği demeçte Rusya’nın Kiev yönetiminin Batı’dan nükleer silah temin etme yönündeki olası girişimlerine ilişkin bilgileri ABD’ye ileteceğini söyledi.
Kiev’in Batı’dan nükleer silah alma niyetine dair tüm bilgiler Amerikalılara elbette iletilecek. Zaten şu anda tüm kanallardan yorumlar yapılıyor. Umarım bu bilgi Amerikalılara gerçekten ulaşır. Bu konuyu özellikle görüşeceğiz.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) daha önce, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını açıklamıştı.
Valentina Matviyenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
DÜNYA
Matviyenko: Rus senatörlerin Kiev'e nükleer silah transferine tepkisi konunun ivediliğini yansıtıyor
16:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала