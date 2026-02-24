https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/matviyenko-rus-senatorlerin-kieve-nukleer-silah-transferine-tepkisi-konunun-ivediligini-yansitiyor-1103766811.html

Matviyenko: Rus senatörlerin Kiev'e nükleer silah transferine tepkisi konunun ivediliğini yansıtıyor

Matviyenko: Rus senatörlerin Kiev'e nükleer silah transferine tepkisi konunun ivediliğini yansıtıyor

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus senatörlerin Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya nükleer silah transferi için plan yaptığına ilişkin haberlere... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığı yönündeki açıklamasına Rus parlamenterlerin gösterdiği tepkinin konunun aciliyetini vurgulamayı amaçladığını ifade etti:Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmayan ülke statüsünün bağımsız bir devlet olarak tanınmasının temel koşullarından biri olduğuna dikkat çeken Matviyenko, “Bu statü gözden geçirilmeye tabi değildir. Ukrayna'da nükleer silah olmamalıdır” vurgusunu yaptı.Matviyenko, Federasyon Konseyi’nin İngiltere ve Fransa'daki parlamenterlerin yanı sıra ilgili uluslararası kurumların da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un komplo kurmaya çalışmalarına pozisyonlarını ifade ederek, ya siyasi topluluk adına çağrıya yanıt vermelerini ya da kendilerini uluslararası hukuka aykırı olan bu eylemlerin tüm sorumluluğunu paylaşmalarını beklediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

