Matviyenko: Rus senatörlerin Kiev'e nükleer silah transferine tepkisi konunun ivediliğini yansıtıyor
Matviyenko: Rus senatörlerin Kiev'e nükleer silah transferine tepkisi konunun ivediliğini yansıtıyor
24.02.2026
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığı yönündeki açıklamasına Rus parlamenterlerin gösterdiği tepkinin konunun aciliyetini vurgulamayı amaçladığını ifade etti:Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmayan ülke statüsünün bağımsız bir devlet olarak tanınmasının temel koşullarından biri olduğuna dikkat çeken Matviyenko, “Bu statü gözden geçirilmeye tabi değildir. Ukrayna'da nükleer silah olmamalıdır” vurgusunu yaptı.Matviyenko, Federasyon Konseyi’nin İngiltere ve Fransa'daki parlamenterlerin yanı sıra ilgili uluslararası kurumların da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un komplo kurmaya çalışmalarına pozisyonlarını ifade ederek, ya siyasi topluluk adına çağrıya yanıt vermelerini ya da kendilerini uluslararası hukuka aykırı olan bu eylemlerin tüm sorumluluğunu paylaşmalarını beklediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Matviyenko: Rus senatörlerin Kiev'e nükleer silah transferine tepkisi konunun ivediliğini yansıtıyor
16:29 24.02.2026 (güncellendi: 16:30 24.02.2026)
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, Rus senatörlerin Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya nükleer silah transferi için plan yaptığına ilişkin haberlere verdikleri tepkinin, SVR tarafından ortaya çıkarılan konunun ivediliğini vurgulamayı amaçladığını belirtti.
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığı yönündeki açıklamasına Rus parlamenterlerin gösterdiği tepkinin konunun aciliyetini vurgulamayı amaçladığını ifade etti:
Senatörlerin beklemeksizin verdiği tepki, SVR tarafından ortaya çıkarılan meselenin ivediliğini vurgulamayı ve Ukrayna'nın herhangi bir biçimde nükleer silah ve bileşenlerini edinmesinin kabul edilemezliğini yinelemeyi amaçlıyor.
Ukrayna'nın nükleer silaha sahip olmayan ülke statüsünün bağımsız bir devlet olarak tanınmasının temel koşullarından biri olduğuna dikkat çeken Matviyenko, “Bu statü gözden geçirilmeye tabi değildir. Ukrayna'da nükleer silah olmamalıdır” vurgusunu yaptı.
Matviyenko, Federasyon Konseyi’nin İngiltere ve Fransa'daki parlamenterlerin yanı sıra ilgili uluslararası kurumların da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un komplo kurmaya çalışmalarına pozisyonlarını ifade ederek, ya siyasi topluluk adına çağrıya yanıt vermelerini ya da kendilerini uluslararası hukuka aykırı olan bu eylemlerin tüm sorumluluğunu paylaşmalarını beklediğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu tür eylemler başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere genel olarak kıta için güvenlik seviyesini ciddi şekilde düşürmektedir.