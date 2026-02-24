https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/urunlerini-acil-geri-cagirdilar-su-isiticilari-elektrik-carpmasi-riski-nedeniyle-toplatiliyor-1103756326.html

Ürünlerini acil geri çağırdılar: Su ısıtıcıları ‘elektrik çarpması’ riski nedeniyle toplatılıyor

Carrefour tarafından yapılan resmi duyuruda, satışa sunulan bazı Mivano cam kettle modellerinin teknik güvenlik standartlarını karşılamadığı bildirildi. Yapılan incelemelerde ürünün kullanıcılar için yüksek riskli elektrik çarpması tehlikesi oluşturabileceği belirlendi.Şirket, güvenlik önlemi olarak ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.Tüketicilere net uyarı: Hemen kullanmayı bırakınYetkililer, söz konusu ürünü satın alan müşterilerin:istedi.Geri çağırma sürecinin Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerini kapsadığı açıklandı.Tam ücret i̇adesi yapılacakCarrefour, geri çağrılan Mivano MIV-700BE cam su ısıtıcılarını iade eden müşterilere tam ücret iadesi yapılacağını duyurdu. Tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek.Türkiye i̇çin de uyarı: Ürün etiketlerini kontrol edinHer ne kadar duyuru Fransa merkezli olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret kanalları nedeniyle ürünün başka ülkelere ulaşmış olabileceği belirtiliyor.Uzmanlar, özellikle:için Mivano MIV-700BE model numarasının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

