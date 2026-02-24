Türkiye
Ürünlerini acil geri çağırdılar: Su ısıtıcıları ‘elektrik çarpması’ riski nedeniyle toplatılıyor
Ürünlerini acil geri çağırdılar: Su ısıtıcıları ‘elektrik çarpması’ riski nedeniyle toplatılıyor
24.02.2026
Carrefour tarafından yapılan resmi duyuruda, satışa sunulan bazı Mivano cam kettle modellerinin teknik güvenlik standartlarını karşılamadığı bildirildi. Yapılan incelemelerde ürünün kullanıcılar için yüksek riskli elektrik çarpması tehlikesi oluşturabileceği belirlendi.Şirket, güvenlik önlemi olarak ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.Tüketicilere net uyarı: Hemen kullanmayı bırakınYetkililer, söz konusu ürünü satın alan müşterilerin:istedi.Geri çağırma sürecinin Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerini kapsadığı açıklandı.Tam ücret i̇adesi yapılacakCarrefour, geri çağrılan Mivano MIV-700BE cam su ısıtıcılarını iade eden müşterilere tam ücret iadesi yapılacağını duyurdu. Tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek.Türkiye i̇çin de uyarı: Ürün etiketlerini kontrol edinHer ne kadar duyuru Fransa merkezli olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret kanalları nedeniyle ürünün başka ülkelere ulaşmış olabileceği belirtiliyor.Uzmanlar, özellikle:için Mivano MIV-700BE model numarasının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
12:38 24.02.2026
Fransa’da Carrefour hipermarket zinciri, 7 Ocak 2026 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında satılan Mivano marka cam su ısıtıcılarının (MIV-700BE modeli) güvenlik standartlarına uygun olmadığını açıkladı. Ürünlerin ciddi elektrik çarpması riski taşıdığı tespit edilirken, şirket “gönüllü geri çağırma” sürecini başlattı.
Carrefour tarafından yapılan resmi duyuruda, satışa sunulan bazı Mivano cam kettle modellerinin teknik güvenlik standartlarını karşılamadığı bildirildi. Yapılan incelemelerde ürünün kullanıcılar için yüksek riskli elektrik çarpması tehlikesi oluşturabileceği belirlendi.
Şirket, güvenlik önlemi olarak ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Tüketicilere net uyarı: Hemen kullanmayı bırakın

Yetkililer, söz konusu ürünü satın alan müşterilerin:
Cihazı derhal kullanmayı bırakmalarını,
Güvenlik amacıyla fişten çekmelerini,
En yakın Carrefour mağazasına iade etmelerini
istedi.
Geri çağırma sürecinin Fransa genelindeki tüm Carrefour hipermarketlerini kapsadığı açıklandı.

Tam ücret i̇adesi yapılacak

Carrefour, geri çağrılan Mivano MIV-700BE cam su ısıtıcılarını iade eden müşterilere tam ücret iadesi yapılacağını duyurdu. Tüketicilerden herhangi bir ek ücret talep edilmeyecek.

Türkiye i̇çin de uyarı: Ürün etiketlerini kontrol edin

Her ne kadar duyuru Fransa merkezli olsa da, küresel ticaret ve e-ticaret kanalları nedeniyle ürünün başka ülkelere ulaşmış olabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, özellikle:
Uluslararası alışveriş sitelerinden ürün satın alanlar
Yurt dışından bireysel olarak ürün getirenler
için Mivano MIV-700BE model numarasının kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.
