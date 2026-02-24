Türkiye
Tarihte bir ilk: Lübnan devleti iflas etti, hazinedeki tüm altınlar satışa çıkarıldı
Derin ekonomik kriz nedeniyle fiilen iflas eden Lübnan, çıkış yolu olarak Merkez Bankası kasasındaki 280 tonluk altın rezervinin bir kısmını satmayı tartışıyor. Yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki altın stoku, kısa vadede nakit akışı sağlayabilir. Ancak uzmanlar, olası satışın uzun vadeli finansal riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
2019’dan bu yana Lübnan lirası yüzde 90’dan fazla değer kaybetti. Bankalardaki döviz hesaplarına erişim büyük ölçüde sınırlandırıldı. Ülkede hiperenflasyon, işsizlik ve kamu hizmetlerinde aksama derinleşirken, Lübnan birçok uluslararası kuruluş tarafından fiilen iflas eden ülkeler arasında gösteriliyor.
Hükümet ve finans çevreleri, mali sıkışıklığı aşmak için radikal seçenekleri masaya yatırmış durumda.

280 ton altın rezervi: Bölgenin en büyüklerinden

Lübnan Merkez Bankası (BDL), 280 tonun üzerinde altın rezervine sahip. Yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki bu stok, ülkeyi bölgede Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sıraya yerleştiriyor.
Altın rezervi, yıllardır Lübnan’ın ekonomik güvencesi ve son stratejik varlığı olarak görülüyor.

Altın satışı çözüm mü, risk mi?

Bazı siyasetçiler ve bankacılar, altın satışının kısa vadede likidite sağlayarak kamu finansmanını rahatlatabileceğini savunuyor. Özellikle dış borç yükü ve kamu maaş ödemeleri için nakit ihtiyacının arttığı belirtiliyor.
Ancak ekonomistler temkinli. Uzmanlara göre:
Altın satışı geçici nakit sağlayabilir
Uzun vadede finansal güveni zedeleyebilir
Rezervlerin azalması ülkenin kredi notunu daha da düşürebilir
Stratejik varlığın kaybı ekonomik kırılganlığı artırabilir
Bu nedenle olası satışın dikkatli planlanması gerektiği vurgulanıyor.

Yasal engeller ve IMF faktörü

1986 tarihli yasa gereği, Lübnan altın rezervlerinin satışı için parlamentonun özel onayı gerekiyor. Bu durum süreci siyasi olarak da karmaşık hale getiriyor.
Kulislere göre altın satışı, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yürütülebilecek olası bir mali destek programı çerçevesinde gündeme gelebilir.
Maliye Bakanlığı kaynakları ise altının kamu bütçesi açısından kritik bir varlık olduğuna dikkat çekerek, satış kararının “kamu yararı gözetilerek” alınması gerektiğini belirtiyor.
