Ünlü şarkıcı Gökçe, hastalığını ilk kez açıkladı: '9 yaşında öğrendim'
'Tuttu Fırlattı Kalbimi' şarkısıyla tanınan ünlü şarkıcı Gökçe, katıldığı bir programda 'Sınırda Kişilik Bozukluğu' (Borderline) teşhisinin bulunduğunu ilk kez açıkladı. 9 yaşında bunu öğrendiğini söyleyen ünlü isim, "İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin" dedi. Borderline duygu, düşünce ve davranışların yoğun dalgalanmalarla seyrettiği bir ruh sağlığı bozukluğu olarak tanımlanıyor. İlk kez hastalığıyla ilgili konuştuSaba Tümer'in sunduğu programa katılan ünlü şarkıcı Gökçe hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisinin olduğunu ve bunu 9 yaşında öğrendiğini söyleyen Gökçe, "Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin. Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.” ifadelerini kullandı.Evliliği merak ettiğim için evlendimGökçe kendisi hakkında bilinmeyen bir durumu da paylaştı. 11 yıl önce yurt dışında evlendiğini ama birçok kişinin bunu bilmediğini dile getiren ünlü şarkıcı. "Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim" diye anlattı. Borderline nedir?
İlk kez hastalığıyla ilgili konuştu
Saba Tümer'in sunduğu programa katılan ünlü şarkıcı Gökçe hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu. Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline) teşhisinin olduğunu ve bunu 9 yaşında öğrendiğini söyleyen Gökçe, "Borderline bir hastalık değil, kişilik bozukluğu. İlacı yok bunun sadece yan etkilerini törpüleyebilirsin. Maalesef benim gittiğim yola gitmemi istikrarsız davrandığım için hep engelledi. Ama sahnede uçuyorum.” ifadelerini kullandı.
Evliliği merak ettiğim için evlendim
Gökçe kendisi hakkında bilinmeyen bir durumu da paylaştı. 11 yıl önce yurt dışında evlendiğini ama birçok kişinin bunu bilmediğini dile getiren ünlü şarkıcı. "Yurtdışında evlendik, düğün yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi gün unuttum. Evlendiğimi hissetmek istemediğim için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk, düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü ve sonunda ‘müsaadenle gideceğim’ dedim" diye anlattı.
Borderline kişilik bozukluğu,ilişkiler, davranış ve benlik imajında istikrarsızlıkla karakterize, ani duygusal geçişlerin yaşandığı psikolojik bir rahatsızlıktır. Kısa süreli olan psikotik dönemleri olmayan borderline kişilik bozukluğunda ani ve yoğun duygu geçişleri söz konusudur.