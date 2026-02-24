https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/beyni-yeniden-programlayarak-hafizayi-geri-getirdiler-alzheimer-icin-umut-mu-1103762297.html

Beyni ‘yeniden programlayarak’ hafızayı geri getirdiler: Alzheimer için umut mu?

Beyni ‘yeniden programlayarak’ hafızayı geri getirdiler: Alzheimer için umut mu?

Sputnik Türkiye

İsviçre’deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) bünyesindeki araştırmacılar, hafıza kaybının tamamen geri döndürülemez olmayabileceğini gösteren dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

2026-02-24T15:05+0300

2026-02-24T15:05+0300

2026-02-24T15:05+0300

sağlik

beyin

hafıza güçlendirme

epfl

i̇sviçre

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103460976_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_4d671d47096a5e74e286401f4a8d9c70.png

Hakemli bilimsel dergi Neuron’da yayınlanan bulgulara bir anıyı unuttuğumuzda, anının kendisi bütünüyle silinmiyor. Onu depolayan sinir hücrelerinin, yani nöronların işlevi yaşlanma nedeniyle zayıflıyor. Ekip, belirli genleri hedef alan bir gen tedavisi karışımıyla farelerde hafıza işlevini kısmen geri kazandırmayı başardı.Hangi genler hedef alındı?İsviçre’deki Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL) tarafından yürütülen çalışmada üç gen üzerinde duruldu: Oct4, Sox2 ve Klf4 (OSK). Bu gen kombinasyonunun daha önce yaşa bağlı bazı hastalıklarda hücresel gençleşmeyi tetikleyebildiği gösterilmişti.Araştırmacılar, OSK genlerini kısa ve kontrollü aralıklarla aktive edebilen bir viral ‘anahtar’ sistemi geliştirdi. Ancak tüm beyin yerine, yalnızca belirli anıları depolayan engram hücreleri hedef alındı.Hafıza ‘genç’ seviyelere döndüTedavi sonrası farelerin anı hücrelerinin moleküler özelliklerinin daha ‘genç’ hücrelere benzer hale geldiği gözlendi. Su labirenti gibi davranış testlerinde, hafıza performansının çeşitli beyin bölgelerinde iyileştiği saptandı.Özellikle hipokampusun dentat girus bölgesinde, yani öğrenme ve kısa süreli hafızayla ilişkili alanda performans genç kontrol grubuna yakın seviyelere ulaştı. Ayrıca orta prefrontal korteksteki (uzun süreli hafızayla bağlantılı bölge) haftalar önce oluşmuş anıların da geri kazanıldığı bildirildi.Alzheimer için umut mu?Alzheimer hastalığı, en yaygın bunama nedenlerinden biri. Çalışma doğrudan insanlarda denenmiş değil; sonuçlar fare modeliyle sınırlı. Ancak araştırmacılara göre bu bulgular, bilişsel gerilemeye bakışta önemli bir değişime işaret ediyor.EPFL’nin iletişim ekibinden Nik Papageorgiou’nun açıklamasına göre, sorun yalnızca nöron kaybı değil; nöronların ‘fazla yaşlanarak’ işlevlerini yerine getirememesi olabilir. Eğer bu hücreler yeniden gençleştirilebilirse, hastalık başladıktan sonra bile bazı işlevlerin geri kazanılması mümkün olabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/chris-hemsworthtan-alzheimer-aciklamasi-en-buyuk-korkularimla-yuzlestim-1103295993.html

i̇sviçre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin, yeniden programlama, hafıza, hafızayı geri getirme, alzheimer, beyin çalışmaları, sağlık, sağlık haberleri, alzheimer tedavisi bulundu mu?, hafızayı getirmek mümkün mü?, haberler, sağlık haberleri