Pentagon'dan kritik açıklama: Uzaylıların varlığını kabul ediyoruz

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın "uzaylıların gerçekliği"ne ilişkin açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın UFO ve UAP dosyalarının yayımlanması talimatı... 24.02.2026

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uzaylıların varlığını kabul ederek, bakanlığının UFO'larla ilgili verileri yayınlamasının ardından somut bilgilerin ortaya çıkacağını belirtti.16 Şubat’ta katıldığı bir podcast yayınında “Uzaylılar gerçek mi?” sorusuna Obama, “Gerçekler ama ben görmedim” yanıtını verdi. Açıklama kısa sürede sosyal medyada viral olmuştu.Daha sonra sözlerini netleştiren Obama, evrenin büyüklüğü nedeniyle başka yaşam formlarının var olmasının istatistiksel olarak mümkün olduğunu ancak başkanlığı döneminde dünya dışı varlıkların Dünya ile temas ettiğine dair hiçbir kanıt görmediğini vurguladı.ABD Başkanı Donald Trump ise Obama’nın “gizli bilgiler verdiğini” öne sürdü. Trump, kamuoyundaki yoğun ilgiye atıfta bulunarak, Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara UFO, UAP ve uzaylı dosyalarının yayımlanması için süreç başlatılması talimatı vereceğini açıkladı.UFO merakı nasıl başladı? Roswell olayı ve i̇lk gözlemlerModern UFO gözlemleri, 24 Haziran 1947’de ABD’li pilot Kenneth Arnold’un gökyüzünde yüksek hızla hareket eden nesneler gördüğünü açıklamasıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.8 Temmuz 1947’de ise New Mexico’nun Roswell kentinde düşen bir cisim, ABD ordusu tarafından önce “uçan disk” olarak tanımlandı. Daha sonra yapılan açıklamada cismin bir meteoroloji balonu olduğu belirtildi. Ancak Roswell olayı, yıllar boyunca devletin uzaylı gerçeklerini gizlediği iddialarının sembolü haline geldi.Uzaylılar tarafından kaçırılma i̇ddiaları1960’lı yıllarda UFO tartışmaları yeni bir boyut kazandı. 1961’de Betty ve Barney Hill çifti, dünya dışı varlıklar tarafından kaçırıldıklarını iddia etti. 1975’te Arizona’da Travis Walton, benzer bir deneyim yaşadığını öne sürdü. Walton’un hikayesi 1993’te “Fire in the Sky” filmiyle beyaz perdeye taşındı.Bu olaylar, uzaylı kaçırılma vakalarını popüler kültürün kalıcı unsurlarından biri haline getirdi.Pilotların tanıklıkları ve UAP kavramıKasım 2004’te ABD Deniz Kuvvetleri pilotları, San Diego açıklarında olağanüstü manevra kabiliyetine sahip bir hava aracı gözlemlediklerini bildirdi. 2014-2015 yıllarında ABD’nin doğu kıyısında görev yapan pilotlar da benzer gözlemleri neredeyse günlük olarak rapor etti.Bu gelişmelerin ardından “UFO” yerine daha teknik bir terim olan “Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP)” kullanılmaya başlandı.26 Temmuz 2023’te ABD Kongresi’nde düzenlenen oturumda eski istihbarat yetkilisi David Grusch, hükümetin “sağlam ve kısmen bozulmamış uzaylı araçları”na sahip olduğunu iddia etti. Eski Donanma pilotu Ryan Graves ve Komutan David Fravor da 2004’te gözlemledikleri olağandışı hava araçlarına ilişkin ifade verdi.Pentagon raporu: 1600’den fazla UAP vakasıABD Savunma Bakanlığı’na bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından yayımlanan Kasım 2024 tarihli rapora göre, 1 Mayıs 2023 – 1 Haziran 2024 arasında 485 yeni UAP vakası bildirildi. Ayrıca 2021-2022 döneminden bildirilmeyen 272 olay da kayda alındı.Raporda, incelenen toplam vaka sayısının 24 Ekim 2024 itibarıyla 1600’ü aştığı belirtildi. Ancak Pentagon, bu olayların hiçbirinde dünya dışı varlıklara işaret eden doğrulanmış bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.En fazla UFO bildirimi ABD’den“Ulusal UFO Raporlama Merkezi (NUFORC)” verilerine göre, kuruluşundan bu yana 180 binden fazla vaka işlendi. En fazla bildirim ABD’den gelirken, California yaklaşık 17 bin vakayla listenin başında yer aldı.Florida, New York, Ohio ve Arizona diğer öne çıkan eyaletler oldu. ABD’yi Kanada, İngiltere ve Avustralya takip etti.ABD halkının Yüzde 56’sı uzaylılara i̇nanıyorYouGov tarafından 4-9 Kasım 2025’te 1114 ABD’li ile yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 56’sı uzaylıların kesin veya muhtemelen var olduğuna inanıyor.Katılımcıların yüzde 47’si uzaylıların Dünya’yı ziyaret ettiğini düşünürken, yüzde 37’si bunun doğru olmadığı görüşünde. Yüzde 25’lik kesim ise kararsız.Bilim ne diyor?Bilim insanları, evrenin büyüklüğü göz önüne alındığında başka yaşam formlarının var olma ihtimalinin yüksek olduğunu ancak bugüne kadar Dünya’ya ziyaret gerçekleştirdiklerine dair somut ve doğrulanmış bir kanıt bulunmadığını vurguluyor.Obama’nın açıklamaları ve Trump’ın dosyaları açıklama talimatı, UFO ve uzaylı tartışmalarını yeniden siyasi ve toplumsal gündemin merkezine taşıdı. Ancak mevcut resmi raporlar, iddiaların henüz kanıtlanmadığını ortaya koyuyor.

