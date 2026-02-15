https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/obama-uzaylilar-gercek-ama-onlari-gormedim-1103516736.html

Obama: Uzaylılar gerçek ama onları görmedim

Obama: Uzaylılar gerçek ama onları görmedim

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bir podcast yayınında uzaylıların gerçek olduğunu söyleyerek şaka yaptı ancak onları hiç görmediğini belirtti. 15.02.2026

Brian Tyler Cohen’in podcast’ine katılan eski ABD Başkanı Barack Obama'ya uzaylıların gerçek olup olmadığı soruldu.Obama, “Gerçekler, ama ben onları görmedim. Nevada’daki 51. Bölge'de uzaylılar tutulmuyor. Başkan’dan bile gizlenmiş devasa bir komplo yoksa, yer altında bir tesis yok” dedi.Donald Trump’ın hesabından paylaşılan ırkçı videoya ilişkin de konuşan Obama, ''İnsanlarla karşılaşıyorsunuz; hala nezaket, saygı ve iyiliğe inanıyorlar. Ama sosyal medyada ve televizyonda yaşanan bir tür palyaço gösterisi var” açıklamasında bulundu.Obama, “Bir zamanlar belli bir görgüye, uygunluk duygusuna ve makamın gerektirdiği saygıya sahip olunması gerektiğini düşünen insanlar arasında artık bu konuda bir utanç duygusu kalmamış gibi görünüyor. Bu kayboldu” diye konuştu.Trump ise yaptığı açıklamada, videodaki ırkçı kısımları kınadığını açıklamıştı.

