Trump'ın yüzde 15 küresel gümrük vergisi planı: İngiltere en çok etkilenecek ülkeler arasında

Trump’ın yüzde 15 küresel gümrük vergisi planı: İngiltere en çok etkilenecek ülkeler arasında

Sputnik Türkiye

23.02.2026

2026-02-23T17:43+0300

2026-02-23T17:43+0300

2026-02-23T17:43+0300

ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 15 oranında küresel gümrük vergisi uygulama planının, İngiltere açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.Küresel ticaret üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Global Trade Alert’in analizine göre, İngiltere daha önce ABD ile yüzde 10’luk bir tarife anlaşması yapmıştı. Yeni yüzde 15’lik oran devreye girerse, İngiltere’nin görece daha dezavantajlı konuma düşebileceği belirtildi.İngiliz Ticaret Odası yetkililerinin de İngiltere’nin ticaret ortakları arasında 'alt sıralara gerileyebileceğini' söylediği aktarıldı.Müttefikler mi daha dezavantajlı?Analizde, Çin ve Brezilya gibi daha yüksek gümrük vergilerine tabi olan ülkelerin, yeni yüzde 15’lik oran sayesinde mevcut durumlarına kıyasla daha avantajlı hale gelebileceği öne sürüldü.İngiliz Ticaret Odası Başkanı Andy Haldane’nin, “Hafta sonu yaşananların en tuhaf yanı, iyi anlaşma yapan müttefiklerin daha dezavantajlı hale gelmesi oldu” dediği aktarıldı.Ancak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in, müttefik ülkelerle yapılan anlaşmaların geçerliliğini koruyacağını söylediği belirtildi. Greer’in, “Bu anlaşmalar devam edecek. Ortaklarımızın da buna bağlı kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Yargı kararı ve yeni planABD Yüksek Mahkemesi’nin, Trump’ın geçen yıl açıkladığı küresel tarifelerin büyük bölümünü iptal ettiği bildirildi. Mahkemenin, başkanın yetkisini aştığına hükmettiği aktarıldı.Trump’ın ise iptal edilen tarifelerin yerine önce yüzde 10, ardından yüzde 15 oranında yeni bir küresel vergi uygulanacağını açıkladığı ifade edildi.Bu yeni oranın, çelik, alüminyum, ilaç, otomotiv ve havacılık gibi belirli sektörlerde İngiltere ile yapılan özel anlaşmaları kapsamadığı belirtildi.Yeni verginin hangi yasal düzenleme çerçevesinde uygulanacağı ve ticaret dengelerine nasıl yansıyacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü aktarıldı.

