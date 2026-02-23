Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/trumpin-yuzde-15-kuresel-gumruk-vergisi-plani-ingiltere-en-cok-etkilenecek-ulkeler-arasinda-1103731946.html
Trump’ın yüzde 15 küresel gümrük vergisi planı: İngiltere en çok etkilenecek ülkeler arasında
Trump’ın yüzde 15 küresel gümrük vergisi planı: İngiltere en çok etkilenecek ülkeler arasında
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 15’lik küresel gümrük vergisi planının yürürlüğe girmesi halinde İngiltere’nin en fazla etkilenecek ülkelerden biri... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T17:43+0300
2026-02-23T17:43+0300
abd
donald trump
i̇ngiltere
gümrük tarifesi
çin
brezilya
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614920_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b918d7a4a5cc09435fc4f746926a75ef.jpg
ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 15 oranında küresel gümrük vergisi uygulama planının, İngiltere açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.Küresel ticaret üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Global Trade Alert’in analizine göre, İngiltere daha önce ABD ile yüzde 10’luk bir tarife anlaşması yapmıştı. Yeni yüzde 15’lik oran devreye girerse, İngiltere’nin görece daha dezavantajlı konuma düşebileceği belirtildi.İngiliz Ticaret Odası yetkililerinin de İngiltere’nin ticaret ortakları arasında 'alt sıralara gerileyebileceğini' söylediği aktarıldı.Müttefikler mi daha dezavantajlı?Analizde, Çin ve Brezilya gibi daha yüksek gümrük vergilerine tabi olan ülkelerin, yeni yüzde 15’lik oran sayesinde mevcut durumlarına kıyasla daha avantajlı hale gelebileceği öne sürüldü.İngiliz Ticaret Odası Başkanı Andy Haldane’nin, “Hafta sonu yaşananların en tuhaf yanı, iyi anlaşma yapan müttefiklerin daha dezavantajlı hale gelmesi oldu” dediği aktarıldı.Ancak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in, müttefik ülkelerle yapılan anlaşmaların geçerliliğini koruyacağını söylediği belirtildi. Greer’in, “Bu anlaşmalar devam edecek. Ortaklarımızın da buna bağlı kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.Yargı kararı ve yeni planABD Yüksek Mahkemesi’nin, Trump’ın geçen yıl açıkladığı küresel tarifelerin büyük bölümünü iptal ettiği bildirildi. Mahkemenin, başkanın yetkisini aştığına hükmettiği aktarıldı.Trump’ın ise iptal edilen tarifelerin yerine önce yüzde 10, ardından yüzde 15 oranında yeni bir küresel vergi uygulanacağını açıkladığı ifade edildi.Bu yeni oranın, çelik, alüminyum, ilaç, otomotiv ve havacılık gibi belirli sektörlerde İngiltere ile yapılan özel anlaşmaları kapsamadığı belirtildi.Yeni verginin hangi yasal düzenleme çerçevesinde uygulanacağı ve ticaret dengelerine nasıl yansıyacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/iran-disislerinden-abd-ile-gecici-anlasma-iddialarina-yanit-bir-temeli-yok-1103723859.html
i̇ngiltere
çin
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087614920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8d00ae36fd7ef380aad3a2597e9bdf7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, i̇ngiltere, gümrük tarifesi, çin, brezilya
abd, donald trump, i̇ngiltere, gümrük tarifesi, çin, brezilya

Trump’ın yüzde 15 küresel gümrük vergisi planı: İngiltere en çok etkilenecek ülkeler arasında

17:43 23.02.2026
© Sputnik / Vitaliy AnkovArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© Sputnik / Vitaliy Ankov
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 15’lik küresel gümrük vergisi planının yürürlüğe girmesi halinde İngiltere’nin en fazla etkilenecek ülkelerden biri olabileceği öne sürüldü. Analizlere göre bazı ülkeler ise mevcut oranlardan daha avantajlı duruma geçebilir.
ABD Başkanı Donald Trump’ın yüzde 15 oranında küresel gümrük vergisi uygulama planının, İngiltere açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
Küresel ticaret üzerine çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Global Trade Alert’in analizine göre, İngiltere daha önce ABD ile yüzde 10’luk bir tarife anlaşması yapmıştı. Yeni yüzde 15’lik oran devreye girerse, İngiltere’nin görece daha dezavantajlı konuma düşebileceği belirtildi.
İngiliz Ticaret Odası yetkililerinin de İngiltere’nin ticaret ortakları arasında 'alt sıralara gerileyebileceğini' söylediği aktarıldı.

Müttefikler mi daha dezavantajlı?

Analizde, Çin ve Brezilya gibi daha yüksek gümrük vergilerine tabi olan ülkelerin, yeni yüzde 15’lik oran sayesinde mevcut durumlarına kıyasla daha avantajlı hale gelebileceği öne sürüldü.
İngiliz Ticaret Odası Başkanı Andy Haldane’nin, “Hafta sonu yaşananların en tuhaf yanı, iyi anlaşma yapan müttefiklerin daha dezavantajlı hale gelmesi oldu” dediği aktarıldı.
Ancak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’in, müttefik ülkelerle yapılan anlaşmaların geçerliliğini koruyacağını söylediği belirtildi. Greer’in, “Bu anlaşmalar devam edecek. Ortaklarımızın da buna bağlı kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Yargı kararı ve yeni plan

ABD Yüksek Mahkemesi’nin, Trump’ın geçen yıl açıkladığı küresel tarifelerin büyük bölümünü iptal ettiği bildirildi. Mahkemenin, başkanın yetkisini aştığına hükmettiği aktarıldı.
Trump’ın ise iptal edilen tarifelerin yerine önce yüzde 10, ardından yüzde 15 oranında yeni bir küresel vergi uygulanacağını açıkladığı ifade edildi.
Bu yeni oranın, çelik, alüminyum, ilaç, otomotiv ve havacılık gibi belirli sektörlerde İngiltere ile yapılan özel anlaşmaları kapsamadığı belirtildi.
Yeni verginin hangi yasal düzenleme çerçevesinde uygulanacağı ve ticaret dengelerine nasıl yansıyacağına ilişkin tartışmaların sürdüğü aktarıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
DÜNYA
İran Dışişleri'nden ABD ile 'geçici anlaşma' iddialarına yanıt: 'Bir temeli yok'
14:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала