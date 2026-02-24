Sahte Haber Medyası’ndan birçok hikâye dolaşıma girdi; bu hikâyelerde, bazen Razin olarak da anılan General Daniel Caine’in İran’la savaşa girmemize karşı olduğu iddia ediliyor. Bu sözde engin bilginin kaynağı olarak kimse gösterilmiyor ve iddia yüzde 100 yanlıştır. General Caine, hepimiz gibi, bir savaş görmek istemez; ancak İran’a karşı askerî düzeyde harekete geçme kararı alınırsa, bunun kolayca kazanılacak bir şey olacağı görüşündedir. İran’ı iyi tanır; çünkü İran’ın Nükleer Gelişim programına yönelik saldırı olan Midnight Hammer operasyonunun başındaydı. Artık bir “gelişim” söz konusu değil; Büyük B-2 bombardıman uçaklarımız tarafından paramparça edildi.

Razin Caine büyük bir savaşçıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki en güçlü orduyu temsil etmektedir. İran’a karşı harekete geçmemekten ya da hakkında okuduğum sahte “sınırlı saldırılardan” söz etmemiştir; onun bildiği tek şey KAZANMAK’tır ve kendisine talimat verilirse en önde o olacaktır. İran’la olası bir savaş hakkında yazılan her şey yanlış ve kasıtlı olarak öyle yazılmıştır. Kararı veren benim; bir anlaşma olmasını olmamasına tercih ederim, ancak bir anlaşma yapmazsak o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacaktır. Çünkü onlar harika ve mükemmel insanlar ve böyle bir şeyin başlarına gelmemesi gerekirdi.