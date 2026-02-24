Trump: Bir anlaşma yapmazsak o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/trump-bir-anlasma-yapmazsak-o-ulke-ve-ne-yazik-ki-halki-icin-cok-kotu-bir-gun-olacak-1103740675.html
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı Washington ile bir anlaşma yapmaya çağırdı ve aksi takdirde İran'ın 'kötü bir gün' yaşayacağı iddiasında bulundu.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Daha önce Axios ve Washington Post'un haberlerinde, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, Trump'ı İran'a karşı askeri bir operasyon başlatmanın önemli riskleri konusunda uyardığı, bu riskler arasında potansiyel ABD kayıpları ve uzun süreli bir çatışma tehlikesi de yer aldığı bildirilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ı Washington ile bir anlaşma yapmaya çağırdı ve aksi takdirde İran'ın 'kötü bir gün' yaşayacağı iddiasında bulundu.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sahte Haber Medyası’ndan birçok hikâye dolaşıma girdi; bu hikâyelerde, bazen Razin olarak da anılan General Daniel Caine’in İran’la savaşa girmemize karşı olduğu iddia ediliyor. Bu sözde engin bilginin kaynağı olarak kimse gösterilmiyor ve iddia yüzde 100 yanlıştır. General Caine, hepimiz gibi, bir savaş görmek istemez; ancak İran’a karşı askerî düzeyde harekete geçme kararı alınırsa, bunun kolayca kazanılacak bir şey olacağı görüşündedir. İran’ı iyi tanır; çünkü İran’ın Nükleer Gelişim programına yönelik saldırı olan Midnight Hammer operasyonunun başındaydı. Artık bir “gelişim” söz konusu değil; Büyük B-2 bombardıman uçaklarımız tarafından paramparça edildi.
Razin Caine büyük bir savaşçıdır ve dünyanın herhangi bir yerindeki en güçlü orduyu temsil etmektedir. İran’a karşı harekete geçmemekten ya da hakkında okuduğum sahte “sınırlı saldırılardan” söz etmemiştir; onun bildiği tek şey KAZANMAK’tır ve kendisine talimat verilirse en önde o olacaktır. İran’la olası bir savaş hakkında yazılan her şey yanlış ve kasıtlı olarak öyle yazılmıştır. Kararı veren benim; bir anlaşma olmasını olmamasına tercih ederim, ancak bir anlaşma yapmazsak o ülke ve ne yazık ki halkı için çok kötü bir gün olacaktır. Çünkü onlar harika ve mükemmel insanlar ve böyle bir şeyin başlarına gelmemesi gerekirdi.
Daha önce Axios ve Washington Post'un haberlerinde, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in, Trump'ı İran'a karşı askeri bir operasyon başlatmanın önemli riskleri konusunda uyardığı, bu riskler arasında potansiyel ABD kayıpları ve uzun süreli bir çatışma tehlikesi de yer aldığı bildirilmişti.